Aleksandra Mladenović urnisala Tonija Cetinskog zbog otkazivanja koncerta: "Glupost, nije trebalo to da uradi"

Aleksandra Mladenović otkrila je šta misli o postupku svog kolege.

Izvor: Kurir

Aleksandra Mladenović prokomentarisala je otkazivanje kocerta Tonija Cetinskog na Spensu. Ona je istakla da ljubav treba da spaja i da su Tonija ljudi voljeli na njihovim prostorima.

"Meni je to bezveze. Muzika je ljubav, treba da spaja ljude. Volim sve nacije, svuda pjevam. Bilo je šta je bilo, idemo dalje, ne treba da se produbljuje priča."

Inače, spekuliše se da je Toni otkazao koncert jer je prodao samo 3.500 karata.

"Ako je stvarno do toga, nije trebalo da bude otkazan koncert jer Tonija su svi voljeli ovde. Muzika treba da spaja ljude", istakla je ona.