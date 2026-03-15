Ko je supruga Tonija Cetinskog koja mu je "zabranila" da pjeva u Spensu: 15 godina mlađa menadžerka jedva preživjela

Toni Cetinski je u braku sa Dubravkom, mlađom od njega 15 godina, od 2013. godine.

Nakon što je Toni Cetinski (56) prošle nedelje povukao potez koji je šokirao sve u Srbiji i otkazao koncert u Novom Sadu, u dvorani Spens, oglasila se njegova menadžerka i supruga Dubravka Cetinski.

"Ja sam Dubravka Cetinski, Tonijeva menadžerka, i želim jasno da kažem da je odluka da Toni ne nastupi u dvorani SPENS u Novom Sadu bila moja profesionalna odluka i za nju preuzimam punu odgovornost. Ta odluka nije donijeta protiv publike u Novom Sadu niti je imala ikakve veze sa prodajom ulaznica. Toni je tokom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvijek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima koji su mu uvijek davali veliku podršku", napisala je na Fejsbuku.

Ko je Tonijeva supruga Dubravka?

Pjevač Toni Cetinski ženio se tri puta, a trećom suprugom Dubravkom, koja je mlađa od njega 15 godina, oženio se 2014. godine.

Oni su godinama u skladnom braku, a imali su tri svadbe - u Las Vegasu, Zagrebu i njenim Vinkovcima. Inače, par je prije nekoliko godina odlučio da napusti Zagreb i ode da živi u Rovinju.

Doživjela moždani udar

Podsjetimo, Dubravka je u junu 2019. doživela moždani udar, ali joj je, zahvaljujući brzoj reakciji pjevača i Hitne pomoći, život spašen i od tada taj datu slavi kao drugi rođendan.

Cetinski je jednom prilikom govorio o nemilom događaju:

"Došao sam na terasu, vidio sam da se trese. Dobila je tumor na mozgu koji se manifestovao kao 'gran mal', što je zapravo teži oblik epilepsije, koliko ja razumem. Ne možete odmah znati šta je to. Nije bilo važno, onda je izdahnula, i onda sam mislio da je sve gotovo, ali to je proces kada se ona smiri i onda je nekako došla sebi", pričao je on.

Takođe, Tonijeva supruga svojevremeno je ispričala koje simptome je imala.

"Trećeg dana mi je oduzeta desna ruka i desna noga, počele su da se grče i samo sam pala", pričala je Dubravka.