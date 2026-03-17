Cetinski podijelio članak o logoru, Jakov objavio slike iz Spensa: Mladi pjevač napravio buru na mrežama

Jakov Jozinović se oglasio nakon koncerta u Spensu

Izvor: Instagram/tonicetinski

Hrvatski pjevač Toni Cetinski nedavno je otkazao koncert koji je trebalo da održi na Dan žena u Novom Sadu u hali Spens, i to samo nekoliko sati prije nego što je trebalo da izađe pred publiku.

Kao razlog naveo je šokantne tvrdnje da "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih", nakon čega se na mrežama oglasila njegova supruga i menadžerka koja je otkrila da je na njenu inicijativu otkazan koncert.

Samo nekoliko dana nakon toga, 14. marta, njegov mlađi kolega Jakov Jozinović iz Vinkovaca održao je koncert u hali Spens, za koji sada navodi da je kruna njegove karijere.

- Dragi moji, dosad najveći koncert u sklopu ove turneje! Hvala na gostoprimstvu, ljubavi i najvećoj potvrdi zašto ovo radim! Novi Sade, vidjećemo se opet - napisao je Jakov Jozinović, a mnogi smatraju da je ovaj potez "prst u oko" Toniju Cetinskom.

Jakovu predstoje šest koncerata u srpskoj prijestonici, koji bi vjerovatno bili pod znakom pitanja da je otkazao Novi Sad, pa je dolaskom povukao jedini ispravan potez u poslovnom smislu.

Toni Cetinski se obratio Jakovu Jozinoviću pred početak koncerta u Spensu

- Svi smo jednom bili mladi pjevači koji su sanjali veliku pozornicu. Drago mi je videti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti srećan koncert i puno lijepe energije publici u Novom Sadu. Na kraju uvijek pobijedi muzika - napisao je on u svojoj objavi.

Objavu je pratila pjesma "Show must go on", odnosno "Šou mora ići dalje".Cetinski je nakon oglašavanja supruge Dubaraveke podelio je sledeći tekst:

Pogledajte: