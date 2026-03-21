Mitrović momentalno zamijenio Jeremićku: Evo ko sada vodi Jutarnji program na Pinku umjesto voditeljke

Jovana Jeremić se oglasila misterioznom porukom, ali niko ne zna šta je razlog odsustva sa Pinka.
Ovog vikenda gledaoci televizije Pink ostali su bez prepoznatljivog jutarnjeg lica, jer Jovana Jeremić nije vodila svoju emisiju. Popularna voditeljka napravila je kratku pauzu u poslovnim obavezama kako bi otputovala u Beč, gdje pruža podršku svom partneru, bokseru Milošu Stojanoviću Tigru, pred važan meč.
Dok je Jovana u inostranstvu, njeno mjesto u studiju preuzeli su njeni kolege Predrag Sarapa i Jovana Maksimović. Oni su se potrudili da emisija teče uobičajeno, kako bi gledaoci i ovog vikenda imali standardan jutarnji sadržaj.
Inače, Jovana se sinoć oglasila tajanstvenom porukom na Instagramu i zaintrigirala mnoge.
„Onda je naučila nešto važno: Snaga nije u tome koliko nosiš, nego šta odbijaš da nosiš“, podijelila je Jovana Jeremić citat.