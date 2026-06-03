"Nemam šta da komentarišem Vojaža, ima probleme": Nući otkrio da ide iz Srbije, pa žestoko potkačio Karleušu (Video)

Reper Nući je u razgovoru za MONDO najavio nastup na festivalu, ali i mnogim aktuelnostima i komentarima koji su mu upućeni u poslednje vrijeme

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Reper Nući, koji je nedavno napravio pometnju na promociji albuma, nastupiće uskoro na Music week festivalu, a za MONDO je otkrio da će publike biti u prilici da ga, na mjestu na kojem se već osjeća kao domaćin, čuje u nešto drugačijem izdanju.

- Ovo je moj šesti nastup na Mjuzik viku, i može se reći da sam već domaćin. To se nekako samo slagalo godinu za godinom i drago mi je što sam toliko tu. Sada će ljudi prvi put moći da me čuju uz bend, što je logičan nastavak. Ovo je najveći festival u reginu po svim parametrima, ispunjava najviše standarde. Uvijek imam veliku odgovornost. Ne bih to nazvao tremom jer to je ona pozitivna trema, koju možeš da kontrolišeš. Odgovornost je uvijek tu.

- Ja volim i da ulažem u sebe i u svako pojavljivanje. Imam i ljude koji mi pomažu oko stajlinga, imam svog stilistu već 4 godine - on je zadužen za sve što vi pamtite. Na haltere sam pristao jer mi je to najmanja tema, ništa strašno. To su čarape, imam slobodu da radim šta hoću.

Nući je tokom promocije ugostio Eminu Jahović s kojom je sarađivao na duetskoj pjesmi, a tom prilikom je rekao i da "njen autorski rad puno košta". Sada je za MONDO otkrio i da li mu je Emina zamjerila ovu izjavu.

- Nikada nisam rekao da puno košta, ja njen autorski rad puno cijenim. To se u naslovima stavi nešto što je blizu rečenog, a zapravo je blizu rečenog. Ponavljam, cijenim njen kantautorski rad i ostavili smo prostora da se u pjesmu autorski ubaci, ali ona ništa nije htjela da menja.

Nedugo nakon što se na promociji pojavio u nesvakidašnjem izdanju, s plavom "perjanicom" na glavi, oglasila se i Jelena Karleuša i rekla "da ima kokošku na glavi".

- Pa dobro, ona se.. prestalo je da mi bude zanimljivo njeno oglašavanje, pošto se ona oglašava za sve. Nisam to vidio niti čuo, ali nisam ni iznenađen. To joj je bukvalno posao - rekao nam je.

Dosta se komentarisalo na Tviteru da si poput muške Jelene Karleuše kada je moda u pitanju, a ona je rekla da nije dovoljno samo da se stavi kokoška na glavu da bi Nući bio JK

- Jao, bože dragi -nasmijao se on. - Dobro, razumijem to kao muška Jelena Karleuša jer nema nikog ko je ni blizu mom eksperimentisanju, pa onda kao: ako moraš da uporediš, možda bi rekao mene. Ali ja to uopšte ne bih upoređvao, svakako bih volio da sam uvijek nedovoljno dobar da budem JK!

Na pitanje zašto se Vojaž nije pojavio na promociji i šta se među njima dešava, Nući kaže:

- Imao je neih privatnih probema, javio se. Nije mogao da dođe, sve je u redu. Nemam šta da komentarišem.

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Nući je nedavno izjavio da želi uskoro da postane otac, ali da nema namjeru da se ženi.o?

- Ja se upoznajem sa svojim izjavama! Svakako želim da postanem roditelj, a oko ženidbe i toga, to sigurno nećete biti upućeni, niti će to da se realizuje u Srbiji. Postaću otac svakako. Privatni život ću da krijem, ne samo mladu.





