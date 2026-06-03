Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Iran pristao da odustane od nuklearnog oružja, kao i da očekuje da će se blokada Ormuskog moreuza ubrzo završiti.

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Iran pristao da odustane od svog programa nuklearnog oružja. Gostujući u podkastu "Pod Force One" lista Njujork post, Tramp je tvrdio da je dogovor već postignut, piše Skaj njuz.

"Ne možemo im dozvoliti da imaju nuklearno oružje. Već su se složili da ga nemaju. To je bila velika stvar", rekao je Tramp.

"Iran nema mornaricu niti vođstvo"

Američki predsjednik je odbacio tvrdnje da Iran ima prednost u sukobu.

"Iran nema mornaricu. Nemaju vazduhoplovstvo. Imaju vrlo malo vojnika. Nemaju vođstvo, nikakvo. Njihova ekonomija se urušava. Njihova inflacija je 250 odsto. Šta god loše možete da zamislite, oni to imaju", rekao je Tramp.

Blokada Ormuskog moreuza

Govoreći o blokadi Ormuskog moreuza, Tramp je rekao da ne očekuje da će ona dugo trajati.

"Moguće je, ali mislim da je malo vjerovatno. Vjerujem da će se to rešiti prilično brzo", rekao je, dodajući da SAD imaju "veoma veliki vojni uspijeh u Iranu".

Na pitanje o novom iranskom rukovodstvu, Tramp je potvrdio da je novi vrhovni vođa uključen u pregovore.

"On je apsolutno uključen. Kažu da on ima poslednju riječ jer je tako već veoma, veoma dugo. Njegov otac, pa on, pretpostavljam da je to nasledna linija. Ali čini se da se prilično dobro slažemo", dodao je on.

Na kraju je pomenuo mogućnost susreta.

"Vjerovatno ćemo se sastati u nekom trenutku, u zavisnosti od toga kako će se sve razvijati", zaključio je Tramp.