Brković je trenutno na bolničkom liječenju, gdje čeka operaciju. Slučaj je prijavljen policiji.

Izvor: Skupština glavnog grada

Odbornik koalicije “Za budućnost Podgorice” i visoki funkcioner Ujedinjene Crne Gore Milivoje Brković brutalno je pretučen sinoć u Podgorici. Brković je u napadu zadobio teške tjelesne povrede, jer mu je prilikom napada metalnim predmetom slomljena vilica.

Prema saznanjima TV Podgorica u napadu na Brkovića učestvovao je M.V. iz Podgorice koji važi za bebjednosno interesantno lice iz Zagoriča.

Brković je trenutno na bolničkom liječenju, gdje čeka operaciju. Slučaj je prijavljen policiji.

Brković je za RTV PG kazao da se incident dogodio na Bulevaru revolucije kojim se kretao i tom prilikom spazio je dva vozila koja su išla jedno do drugog. On navodi da se kretao vozilom iza njih, ali da ih nije mogao obići jer su bili zauzeli cijeli kolovoz.