Dečko Jovane Jeremić prvi put progovorio o njihovoj vezi: Priznao da žive zajedno, otkrio i kako se voditeljka ponaša

Bokser Miloš Stojanović Tigar, dečko Jovane Jeremić, prvi put je progovorio o Jovani Jeremić sa kojom već neko vreme uživa u skladnoj vezi

Miloš Stojanović Tigar, sin čuvenog sportiste i Ginisovog rekordera Miodraga Stojanovića Gidre, koji je ubijen u sačekuši u Beogradu, sprema se za veliki meč, zbog čega se osvrnuo na pripreme, ali i na vezu sa voditeljkom Jovanom Jeremić.

- Moj deseti profesionalni boks meč održaće se 21. marta u Beču. Treniram naporno poslednja dva meseca i pripremam se. Ove godine mi je cilj da odradim minimum tri meča: sada u Beču, sredinom leta u Beogradu i da boksujem za svetsku titulu 8. novembra. Treniram svaki dan - boks, trčanje, teretana. Po mom mišljenju, najvažnije je živeti spartanski. Odričem se mnogo toga - ne jedem ugljene hidrate, kolače, ne pijem sokove. Samo limunadu, cveklu, đumbir, voće, povrće... Gazirano nikada ne pijem - započeo je Tigar.

Potom se osvrnuo i na podršku devojke Jovane.

- Nisam navikao na toliku pažnju, u početku mi je bilo čudno. Prija mi, ali najbitnije je da smo srećni, da se volimo i da smo zajedno. Živimo zajedno već dva meseca i ne bih previše otkrivao.

Tigar je otkrio kakva je Jovana domaćica.

- Da, kuva mi svaki dan. Oduševila me je tu! Najviše kuva zdravu hranu, tu smo se poklopili. Ona, takođe, živi spartanski i trenira mnogo. Jedemo zajedno tu zdravu hranu.

Šta je Jovana rekla o Tigru?

Voditeljka je u emisiji "Otkrivanje sa Milenom" priznala čime ju je bokser osvojio:

- Zato što je muškarac i sa njim imam sve što nisam imala u prethodnom odnosu. On je na delima muškarac, na rečima je slab ali je na delima jak. Pravo je muško i pored njega se osećam kao prava žena, toliko je muško da se ja nekad uplašim. Uhvati me prpa jer nisam navikla, nekad se uplašim koliko je on suguran u mene. Često mi kaže obe ruke mogu da dam za tebe. Time što mi veruje daje mi još više odgovornosti i vezuje me za sebe - bila je iskrena Jovana.

- Njega je Bog poslao da me izleči, vratio me je u život. Ja sam mislila da neću više nikad da volim, a sad volim kao što sam prethodna dva puta zajedno - bila je iskrena voditeljka.

- Da li će da traje? Zavisi. Svaki muškarac koji ne bude povlačio poteze u skadu sa mojim kodeksom biće ostavljen. Sve su karte otvorene. Videćemo kako će se završiti, jer posle prethodne priče ništa ne mogu da garantujem, ali ga volim - kaže Jovana i napominje da je Tigar bio poznat i pre veze sa njom, i da razliku od njenih prethodnih partnera ne "kupi kajmak" preko njenog imena.

(Informer.rs/MONDO)