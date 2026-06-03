Advokatska kancelarija "Vasiljević Legal", koja brani bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, oglasila se prvi put nakon pokretanja istrage u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića.

Izvor: MUP Srbije

Advokatska kancelarija Vasiljevic legal koja brani bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića oglasila se prvi put od pokretanja istrage protiv osumnjičenih koji se dovode u vezu sa ubistvom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, 12. marta u restoranu na Senjaku i otkrila detalje iskaza koji je on danas dao u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

"Nakon tri nedelje od započinjanja krivičnog postupka prema našem branjeniku Veselinu Miliću, advokatska kancelarija Vasiljevic legal i advokat Nemanja Vasiljević kao Milićev branilac, riješili smo da prekinemo medijsku ćutnju koju smo smatrali primjerenom za ovu fazu krivičnog postupka iz krajnje profesionalnih razloga. Međutim, kako i posle tri nedelje od započinjanja predmetnog krivičnog postupka nije izveden nijedan dokaz koji Milića dovodi u vezu sa teškim, a neistinitim optužbama iznijetim u naredbi za sprovođenje istrage i krivičnoj prijavi UKP-a, a Milić se i dalje nalazi u pritvoru, smatramo da je neophodno da javnost upoznamo sa istinom", navodi se u saopštenju advokatske kancelarije, u kom je potom u integralnom obliku citiran dio Milićevog iskaza dat Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas.

Podsjetimo, tužilaštvo je ranije u toku dana saopštilo da je Milić, koji se sumnjiči za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela, saslušan u VJT u Beogradu.

"Napominjem odmah ujutru 13. maja o svim saznanjima upoznao sam UKP PU za grad Beograd o čemu sam sačinio i službenu bilješku, a sve u cilju utvrđivanja realnih činjenica i da dođemo do istine. U UKP-u sam zahtijevao poligrafsko testiranje kako sebe, tako i policijskih službenika koji su mi dati na službeno obezbjeđenje. U najboljoj namjeri sam policijskim službenicima iznio sve što sam saznao, izneo sam istinu, ali ih očigledno ta istina nije interesovala. Policijski službenici koji učestvuju u ovom mom progonu i namiještanju su vrlo zlonamjerno i perfidno doveli u zabludu i ovo tužilaštvo i državu, kao i MUP i javnost gdje sam ja predstavljen kao monstrum, bez ijednog jedinog dokaza. To mogu da urade sutra bilo kome od vas, bilo kojem građaninu.

Ti potpisnici krivične prijave vam nisu dostavili nijedan pribavljeni dokaz uz krivičnu prijavu. Zlonamjerno i manipulativno prema meni, a i prema vama napisali apsolutne neistine što ste, posle tri nedelje koliko sam u pritvoru i sami mogli da se uvjerite", navodi se u Milićevoj izjavi citiranoj u saopštenju advokatske kancelarije i dodaje:

"Vrlo naivno sam se odazvao pozivu i došao sa istinom i kod kolega i kod vas. Od strane VJT-a u predlogu za određivanje moga pritvora i mojim kolegama prepisani su samo podaci iz krivične prijave bez sagledavanja i jednog dokaza koji su tada, i sami postupajući policajci u UKP-u pred mojim braniocem iznijeli da imaju. Tada su naveli da su u restoranu bile, kako su i sami rekli, ku..e, te nisam znao o kojim se osobama radi što govori o odnosu tih policijskih službenika prema svjedocima, a i prema meni. Rekli su nam da su uradili kamere sa moje zgrade, kamere oko restorana, oko zgrade pok. Nešovića, na trasi kretanja mene i ostalih lica. Rekli su nam da su neki telefon našli u kontejneru, da su završene bazne stanice i razgovor je bio potpuno neformalan gdje sam u potpuno naivnom i iskrenom odnosu došao, da kažem svoja saznanja", objašnjeno je.

U nastavku citiranog iskaza, Milić navodi da pretpostavlja da "Tužilaštvu nisu dostavljeni ti dokazi koji su do tada bili pribavljeni uz krivičnu prijavu".

"Podaci iz predloga za pritvor izašli su u medije gdje su danima pravljene emisije o meni kao monstrumu, lišen bilo koje mogućnosti za odbranu. Iako sam i ja i moje kolege sa saznanjima koja smo imali izneli i na sva pitanja odgovorili u nadi da se što pre utvrdi i dođe do realnih činjenica koje ukazuju na stvarno činjenično stanje. Utvđeno je, koliko sam upoznat, da smo oko 35 minuta prije ubistva napustili restoran, da sam došao kući, što moja supruga i starija ćerka mogu da potvrde, kao i kamere sa zgrade i stana. I dalje sam u pritvoru naivno vjerujući da će dokazi značiti nešto", navodi se u iskazu.

(Kurir/MONDO)