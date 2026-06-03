Opština Tivat je, kako se navodi u saopštenju, za putnike u dolasku obezbijedila brodski transfer ka Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, kao i prevoz autobusima za one koji putovanje nastavljaju ka Budvi.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Aerodrom Tivat obavijestio je sve avio-kompanije koje saobraćaju sa ovog aerodroma da će magistralni put kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma u četvrtak, 4. juna, biti zatvoren od 11.30 sati nadalje.

To su kazali iz Aerodroma Crne Gore (ACG) i naveli da će avio-kompanije, shodno tome, savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da na aerodrom stignu najkasnije do 11.30 sati.

Opština Tivat je, kako se navodi u saopštenju, za putnike u dolasku obezbijedila brodski transfer ka Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, kao i prevoz autobusima za one koji putovanje nastavljaju ka Budvi.

Informacije o režimu saobraćaja za 5. jun biće objavljene naknadno, stoji u saopštenju.

Iz ACG su saopštili da i dalje čekaju zvaničnu informaciju o eventualnoj promjeni režima drumskog saobraćaja u Podgorici, o čemu će, kako su naveli, takođe obavijestiti avio-kompanije i javnost.