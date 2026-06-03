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"Ugrađen mi je stent, ali me čeka nova operacija": Mahrina otkrila detalje drame, nije poslušala ljekare (Video)

"Ugrađen mi je stent, ali me čeka nova operacija": Mahrina otkrila detalje drame, nije poslušala ljekare (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori đorđe
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Pjevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, za MONDO otkriva kako je završila u bolnici

Mahrina otkrila detalje drame, nije poslušala ljekare Izvor: MONDO

Pjevačica Mahrina, koja je nedavno hitno doputovala sa Kipra kako bi išla na operaciju ugradnje stenta, otkrila je za MONDO kako je došlo do zdravstvenih komplikacija.

Mahrina se večeras prvi put pojavila u javnosti nakon intervencije, ali i priznala da je čeka još jedna operacija.

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“Ugradjen mi je stent, mora još jedna operacija”: Mahrina otkrila kroz sta je prošla, nije poslušala lekare i nastupila
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Mahrini je pozlilo tokom odmora na Kipru. Ljekari su rekli da je pjevačici zbog velikog kamena u bubregu neophodna hitna operacija zbog čega se pod analgeticima vratila u Srbiju, gdje je odmah primljena u bolnicu gdje joj je ugrađen stent.



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mahrina

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