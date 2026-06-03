Takozvana "Riba sudnjeg dana" obično živi u mraku okeana. U jednoj kulturi se vjeruje da su zemljotres ili cunami neizbježni ako se stvorenje pojavi na plaži.

Izvor: MONDO/Mihaela Šljukić Bandović

U nekim djelovima svijeta, ova dugačka riba se smatra pretečom prirodnih katastrofa. Ali, da li se to može naučno dokazati? More je puno neobičnih stvorenja koja gotovo nikada ne vidi čovjek - osim možda u morskom akvarijumu. Duboko more je, posebno, dom živim bićima svih oblika i boja.

Istina koja stoji iza sujevjerja

Takozvana "Riba sudnjeg dana" obično živi u mraku okeana. U jednoj kulturi se vjeruje da je zemljotres neizbježan ako se stvorenje pojavi na plaži.

Sredinom februara 2025. godine, takav primjerak je viđen kod obale Meksika. A u avgustu 2024. godine, istraživači su takođe uspjeli da obezbijede jednu jedinku za istraživačke svrhe. Riba sa prijetećim imenom je zapravo veslarica (Regalecidae), čije tijelo nalik zmiji može narasti do osam metara dužine, u zavisnosti od vrste, i često svjetluca srebrnim sjajem.

Pošto ova stvorenja žive u dubokom moru, viđenja su obično veoma rijetka. Na primjer, od 1901. godine zabilježeno je samo 20 slučajeva isplivalih riba veslarica na obalu američke države Kalifornije, prema riječima stručnjaka Bena Frejbla iz Skrips instituta, u razgovoru za NBC News, javlja Chip.

Predviđa prirodne katastrofe

U japanskom folkloru postoji vjerovanje da riba veslarica može da predvidi velike zemljotrese i cunamije. Ovaj mit datira iz 17. vijeka. Potvrđen je događajima kao što su zemljotres u Tohokuu 2011. godine i kasniji cunami, u kojima je poginulo više od 20.000 ljudi - dvije godine ranije, 20 riba veslarica je isprano na obalu. Dobra vijest je da je legenda o ribi veslari kao predznaku propasti ništa više od sujevjerja. Studija iz 2019. godine nije pronašla nikakve dokaze o vezi između zemljotresa i viđenja ove ribe.

"Dubokomorske ribe koje žive blizu morskog dna su osjetljivije na kretanje aktivnih raseda nego one koje se nalaze blizu površine mora. Međutim, ribe pronađene u mrežama ili na plažama izgleda nisu direktno povezane sa zemljotresima, rekao je Kijoši Vadatsumi, bivši specijalista za ekološku seizmologiju i direktor neprofitne organizacije e-PISCO.

Prema Muzeju Floride, ovo stvorenje se nalazi u mnogim djelovima svjetskih okeana, uključujući Atlantski, Mediteran, Tihi i Indijski okean.