Krupni kadar na početku Jutarnjeg: Tigar vjerio Jovanu Jeremić, kamerman namjerno zumirao vjerenički prsten (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Srpska voditeljka plesala u Jutarnjem kada je kamerman riješio da zumira njene ruke

Tigar vjerio Jovanu Jeremić, kamerman namjerno zumirao vjerenički prsten Izvor: Pink

Voditeljka Jovana Jeremić je nakon raskida sa Draganom Stankovićem, otpočela vezu sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, koji ju je navodno vjerio sinoć.

Na voditeljkinom Instagramu je osvanula slika prstena, ali i reči da "ne vjeruje u vjeridbu", već samo u "čistu ljubav pred Bogom", kao i datum vjeridbe 7. 3. 2026.

Jutro nakon vjeridbe, Jovana je počela Jutarnji program plesom u sakou i farmericama, a kada je trebalo da najavi program koji će trajati sedam sati, kamerman je znao šta da snima - prsten.

Pogledajte:



