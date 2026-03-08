Tigar vjerio Jovanu Jeremić: Voditeljka objavila sliku prstena, pa otkrila detalje

Voditeljka Jovana Jeremić oglasila se nakon vjeridbe sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom.
Bokser Miloš Stojanović Tigar zaprosio je voditeljku Jovanu Jeremić.
Jovana već nekoliko mjeseci uživa u vezi sa Tigrom, koji je nedavno, prvi put progovorio o njihovom zajedničkom životu.
Ona je ranije nagovestila da bi moglo da dođe do posebnog trenutka, a nedugo zatim na društvenim mrežama objavila je fotografiju skupocenog prstena koji je, kako Informer saznaje, rađen po uzoru na englesku krunu.
" Ja u vjeridbe ne vjerujem, posle svega što sam prošla. Vjerujem samo u vječno "da" pred Bogom, a do tada se računa samo čista ljubav. Ovo neka svako protumači onako kako misli da je ispravno " rekla je kratko Jovana Jeremić za Informer.
