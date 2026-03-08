logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tigar vjerio Jovanu Jeremić: Voditeljka objavila sliku prstena, pa otkrila detalje

Tigar vjerio Jovanu Jeremić: Voditeljka objavila sliku prstena, pa otkrila detalje

Autor Dragana Tomašević
0

Voditeljka Jovana Jeremić oglasila se nakon vjeridbe sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Tigar vjerio Jovanu Jeremić Izvor: Instagram/ginis_tigar/jeremicjovana /Printscreen

Bokser Miloš Stojanović Tigar zaprosio je voditeljku Jovanu Jeremić.

Jovana već nekoliko mjeseci uživa u vezi sa Tigrom, koji je nedavno, prvi put progovorio o njihovom zajedničkom životu.

Ona je ranije nagovestila da bi moglo da dođe do posebnog trenutka, a nedugo zatim na društvenim mrežama objavila je fotografiju skupocenog prstena koji je, kako Informer saznaje, rađen po uzoru na englesku krunu.

Pogledajte:

Izvor: IG jeremicjovana


" Ja u vjeridbe ne vjerujem, posle svega što sam prošla. Vjerujem samo u vječno "da" pred Bogom, a do tada se računa samo čista ljubav. Ovo neka svako protumači onako kako misli da je ispravno " rekla je kratko Jovana Jeremić za Informer.

(Informer, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovana Jeremić miloš stojanović tigar vjeridba prsten

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ