Tigar vjerio Jovanu Jeremić: Voditeljka objavila sliku prstena, pa otkrila detalje

Voditeljka Jovana Jeremić oglasila se nakon vjeridbe sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom.

Izvor: Instagram/ginis_tigar/jeremicjovana /Printscreen

Bokser Miloš Stojanović Tigar zaprosio je voditeljku Jovanu Jeremić.

Jovana već nekoliko mjeseci uživa u vezi sa Tigrom, koji je nedavno, prvi put progovorio o njihovom zajedničkom životu.

Ona je ranije nagovestila da bi moglo da dođe do posebnog trenutka, a nedugo zatim na društvenim mrežama objavila je fotografiju skupocenog prstena koji je, kako Informer saznaje, rađen po uzoru na englesku krunu.

Pogledajte:

Izvor: IG jeremicjovana



" Ja u vjeridbe ne vjerujem, posle svega što sam prošla. Vjerujem samo u vječno "da" pred Bogom, a do tada se računa samo čista ljubav. Ovo neka svako protumači onako kako misli da je ispravno " rekla je kratko Jovana Jeremić za Informer.

(Informer, MONDO)