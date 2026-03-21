Nikolina Pišek se pomirila sa Mišom Grofom: Totalni preokret nakon godina sukoba, išli zajedno na grob, poznati detalji

Nikolina Pišek i njen svekar Miša Grof sada su u dobrim odnosima.

Nikolina Pišek i Miša Grof, otac njenog pokojnog supruga Vidoja Ristovića, konačno su se pomirili. Pomirenje voditeljke i kolekcionara umjetnina iznenadilo je sve i označilo kraj dugotrajnog i medijski ispraćenog porodičnog sukoba.

Nakon perioda napetosti i međusobnih optužbi koje su punile naslovnice, dvije strane su uspjele da prevaziđu nesuglasice i pronađu zajednički jezik, prije svega zbog porodice i uspomene na preminulog Vidoja.

Prema riječima Miše Grofa, do pomirenja nije došlo planirano, već spontano i iskreno. Povod za novi početak bio je susret u Zagrebu, gdje su otvoreno razgovarali o svim problemima koji su ih godinama razdvajali.

"Najprije smo se vidjeli u Zagrebu. Tamo smo popričali i riješili porodične probleme. Nije bilo lako, ali je bilo neophodno. Shvatili smo da nema smisla da nastavljamo sukob", rekao je Grof, ističući da je razgovor protekao u mirnoj atmosferi i uz obostranu želju za pomirenjem.

Nakon tog susreta, odnosi su dodatno učvršćeni kada je Nikolina, zajedno sa ćerkom, doputovala u Beograd. Tamo su proveli vrijeme kao porodica, daleko od očiju javnosti, pokušavajući da nadoknade izgubljene trenutke i obnove povjerenje.

Posebno emotivan trenutak bio je njihov zajednički odlazak na grob Vidoja, koji je iznenada preminuo. Kako Grof navodi, upravo je taj čin simbolično označio kraj sukoba i početak novog poglavlja u njihovim odnosima.

"Moram da vam kažem da smo nas dvoje zajedno bili na groblju. Odnijeli smo lijepo cvijeće. Bogu hvala, pomirili smo se i sada je sve u najboljem redu. Sve što je bilo sada je iza nas", rekao je on.

Radnici pogrebnog preduzeća potvrdili su da Nikolina redovno šalje svježe cvijeće na Vidojev grob, što je Grofa, kako kaže, posebno dirnulo. Taj gest vidi kao znak poštovanja i trajne povezanosti s pokojnim suprugom.

"Nije me iznenadilo kad sam vidio tekst o cvijeću. To je nešto što govori više od riječi", dodao je Miša.

Nikolina se u Beogradu zadržala kratko, svega jedan dan, nakon čega se vratila u Hrvatsku. Ali je, prema Grofovim riječima, taj susret bio dovoljan da se stvari pokrenu u pravom smjeru. Iako detalji njihovog razgovora ostaju privatni, jasno je da su obje strane odlučile da stave tačku na prošlost i okrenu se budućnosti, prije svega zbog dobrobiti djeteta i očuvanja porodičnog dostojanstva.