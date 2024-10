Bronzana grobnica, umjetnine od 100.000 €, kuća, i 18 stanova: Evo šta sve posjeduje Nikolinin svekar, Miša Grof

Viktor je govorio i kako je njegov pokojni sin Vidoje skupljao skupocene antikvitete, koje će najverovatnije pokloniti istorijskom muzeju.

Nikolina Pišek traži ekshumaciju tela pokojnog supruga Vidoja Ristovića, koji je iznenada preminuo u 44. godini, tvrdi njen svekar Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof. On kaže, da se zaprepastio kada je od advokata stigao zahtev da je njegova snajka podnela zvanično dokumentaciju nadležnim organima.

"Tražila je ekshumaciju tela mog sina. Zvanično je podnela dokumentaciju za to. Sada ima na umu da ga sahrani u Zagrebu. Ona me je lično zvala i to mi saopštila. Pitao sam je zbog čega to radi. To je ludost. Sigurno ona planira da umre, pa da je ja sahranim na njegovom mestu. Zamislite kada me je pozvala, kaže ona meni 'Ja sam računala da ste vi umrli.' Na to sam joj rekao da ne mogu pre nje, jer ja ne konzumiram to što ona uzima", tvrdi Miša.

Svekar Nikoline Pišek ranije je ispričao kako poseduje veliki broj nekretnina, tačnije stanova koje je nasledio, i da su sve u njegovu vlasništvu te da ih Nikolina neće dobiti.

"Ona ne može deliti moju imovinu! Kako bi ona delila moju dedovinu? Nasledio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. To je bilo oduzeto mom dedI i vraćeno je meni. Nasledio sam i grobnicu od mramora i bronze na Novom groblju, koja vredi pola miliona evra. I sada, kako bi ona mogla da deli sa mnom imovinu moga dede i oca, moje majke? ŠtA će ona deliti, ja ništa ne razumem?! Sve se vodi na mene", govorio je Miša ranije za Kurir.

Viktor je govorio i kako je njegov pokojni sin Vidoje skupljao skupocene antikvitete, koje će najverovatnije pokloniti istorijskom muzeju. "Neću valjda dozvoliti da antikvitete koje je on voleo da ona nosi u Hrvatsku, ili da razvlači ovde i prodaje ih. On ih je voleo i kupovao ih je, ali ne s njenim novcem, nego s mojim", dodao je.

Miša Grof u svom vlasništvu ima i zapanjujuće umetnine i umetničke slike koje vrede i po 100.000 evra.

