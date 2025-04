"Istina je da me je varao": 3 godine vodi bitku sa svekrom, a ove riječi Nikoline Pišek i dalje se pamte

Nikolina Pišek je 2022. iznenada ostala bez supruga Vidoja Ristovića, a njena borba sa njegovim ocem i dalje traje.

Istoričar umjetnosti Vidoje Ristović preminuo je 8. maja 2022. sa samo 43 godine, ostavivši iza sebe suprugu Nikolinu Pišek, njihovu ćerku Unu Sofiju ali i nasljednicu iz prvog braka Mateu.

O uzrocima smrti, kao i o tome da je Vidoje bio nevjeran danima se pričalo i pisalo, a Nikolina je prije izvesnog vremena gostujući u podkastu "Skip Or Beep" riješila da prekine tišinu, i otkrije pravu istinu o njihovom braku.

"Istina je da je manje više sve što je napisano istina. To me je iznenadilo. Ja sam bila vjerna, a nisam pretpostavljala da je on nevjeran".

"Po obdukcijskom nalazu bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu. Zaboravila sam kako se ona zove, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njim. Moj svekar je to formulisao kao masaža. Ne znam ni da li je zaista ta ženska osoba bila prisutna, jer je sve jako čudno. Uglavnom, nalaz je pokazao da je umro od miokarditisa", rekla je Nikolina koja sa članovima Vidojeve porodice danas nije u kontaktu.

"U to vrijeme sam bila sa Vidojevom majkom u kontaktu, a danas nisam ni sa jednim članom svoje bivše porodice. Ja kada sam se udavala, naivno sam vjerovala da se udajem za sina, a ne za oca."

Prisjetimo se Vidojeve sahrane, na kojoj se Nikolina pojavila sa svekrom Mišom Grofom:

"Svi imamo neke čudne situacije u porodicama, i ne moraju sve porodice biti prisne i povezane. Nas dvoje smo imali svoj život, u koji se oni nisu uplitali. Doduše nisu ni imali želju da se upliću. Ali da, sa njegovom majkom sam imala neke normalne odnose koji sad to više nisu."

Nikolina je priznala, da ne zna da li bi njen brak opstao da je Vidoje i dalje živ. "Ne znam da li bismo se razveli. Ja sam zapravo zagovornik nečega što ovdje nisam ispoštovala, a to je neka faza veze gdje se morate dobro upoznati prije braka i usaglasiti svoje stavove. Mi smo živjeli na dve adrese, ja sam inače bila na privremenom radu u Beogradu kada smo se upoznali, tako da nije bilo vremena za taj eksperiment. Danas bi za mnoge žene imala gomilu savjeta."

"Ljudi ne vole da uče na tuđim greškama, tako da svi učimo na svojoj koži", zaključila je voditeljka koja danas 8. aprila puni 53 godine, a njenom odnos sa svekrom nakon Vidojeve smrti privlači veliku pažnju javnosti, zbog međusobnih optužbi i borbe oko imovine.