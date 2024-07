"NJOJ SU SUPSTANCE POJELE MOZAK" Nikolina tražila ekshumaciju, oglasio se Miša Grof - Hoće da ga sahrani u Zagrebu

Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, ispričao medijima kakav je zahtjev dobio od advokata Nikoline Pišek

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Nikolina Pišek je ponovo zaratila u medijima sa bivšim svekrvom Mišom Grofom. On tvrdi da voditeljka traži ekshumaciju tijela pokojnog supruga Vidoja Ristovića, koji je iznenada preminuo u 44. godini. Vitor Ristović kaže da se "zaprepastio kada je od advokata stigao zahtjev" da je njegova snajka podnijela zvanično dokumentaciju nadležnim organima.

"Toj ženi su određene supstance pojele mozak. Sad kad vam budem ispričao šta je njoj palo na pamet, bićete šokirani, kao što sam i ja. Tražila je ekshumaciju tijela mog sina. Zvanično je podnijela dokumentaciju za to. Sada ima na umu da ga sahrani u Zagrebu. Ona me je lično zvala i to mi saopštila. Pitao sam je zbog čega to radi. To je ludost. Sigurno ona planira da umre, pa da je ja sahranim na njegovom mjestu. Zamislite kada me je pozvala, kaže ona meni "Ja sam računala da ste vi umrli.".Na to sam joj rekao da ne mogu prije nje jer ja ne konzumiram to što ona uzima", rekao je Miša Grof.

Prema njegovim rečima, Nikolina ima namjeru da Vidoje počiva u grobnici pored njenog oca.

"Moj sin je sahranio njenog oca i napravio mu grobno mjesto. Kada je umro, on je prvim avionom odletio u Zagreb, boravio tamo nekoliko dana da bi se sve završilo kako treba i vratio se. Ma ne znam gdje je nađe. Tu je početak kraja mog sina kada je počeo s njom. A kakav je to čovjek bio. Ona se slika, da vam ne kažem kako, u bazenu i šalje slike. Strašno".

Pišekova je nakon izjave Miše Grofa povodom ekshumacije rekla "da ne želi o tome da pričam", a potom dodala:

Izvor: Youtube/bravo!/Screenshot

"Ja bih samo da on i Vidojeva bivša supruga Lana Janković zaborave i na mene, kao što su zaboravili na postojanje Une, Vidojeve kćerke, i konačno nas puste da na miru živimo svoj život bez sudova, parnica, nerealnih potraživanja, lažnih svjedoka i prijetnji. I da konačno u Srbiji počnu da rade svoj posao i da bi bilo vrijeme da se dvije i po godine nakon smrti mog supruga konačno dogodi ostavinski postupak".

Nakon Vidojeve smrti Nikolina i njen svekar su na ratnoj nozi. Sve je počelo zbog vrokedne imovine pokojnog Vidoja koja se vodi na ime njegovog oca, poznatog antikvara. Njih dvoje su čak završili i na sudu,

"Pitaću vas prosto, da li vi i ja sada možemo da dokelimo vašu imovinu? Ne možemo! E, tako i ona ne može da dijeli moju imovinu! Kako, bre, ona da dijeli moju djedovinu? Naslijedio sam kuću u centru grada, 18 stanova u Cvijićevoj. Što je oduzeto mom dedi i vraćeno meni restitucijom. Naslijedio sam grobnicu na Novom groblju koja vrijedi pola miliona eura, koja je od mermera i bronze. I sad, kako bi ona mogla da dijeli sa mnom imovinu mog dede i oca, moje majke? Ona da dijeli, šta da dijeli, ja ništa ne razumijem?! Sve se vodi na mene i sve je moje", rekao je Ristović za Kurir.