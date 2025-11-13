"Onemogućio je ulazak sudskim vještacima": Nove optužbe na račun Miše Grofa, rat sa Nikolinom ne jenjava

Miša Grof poseduje četiri stana u zgradi na Vračaru, dok je jedan stan registrovan na Vidojevu majku, Mariju Zdravković.

Više od tri godine traje spor oko imovine između Nikoline Pišek i Miše Grofa, koji je započeo nakon iznenadne smrti Vidoja Ristovića, supruga voditeljke. Nikolina ne odustaje od ideje da imovinu ne preda bez borbe, a sukob se vodi sa bivšim svekrom koji, prema njenim riječima, usporava cio proces.

Iako ostavinska rasprava još nije pokrenuta, Pišek ističe da je problem nastao zbog opstrukcije sa Mišine strane.

"Da bi uopšte došlo do suđenja i bilo nekog spora, moraju se postaviti argumenti, ali smo na prvom koraku zapeli, a četiri godine kasnije se nalazimo na istom kao prvog dana. Naši zahtjevi naspram notara su da se napravi popis pokretne i nepokretne imovine da bi se oformila ostavinska rasprava i da eventualno uđe u suđenje ukoliko bude nesuglasica, a biće ih“, rekla je Nikolina.

Voditeljka dodaje da bi popis imovine možda bio završen da Miša Grof nije onemogućio rad sudskih vještaka.

"Bilo je nekoliko pokušaja da se popiše imovina, međutim to se još nije desilo, zato što je moj bivši svekar Vito Ristović onemogućio ulazak sudskih veštaka", istakla je Pišek za Kurir.

U pitanju su brojne pokretne stvari i umetnine koje je posjedovao Vidoje, dok se u vezi sa nekretninama situacija komplikuje. Prema podacima iz katastra nepokretnosti, Miša Grof poseduje četiri stana u zgradi na Vračaru, dok je jedan stan registrovan na Vidojevu majku, Mariju Zdravković.