Džejms Harden uhapšen je u Hjustonu zbog nezakonitog posjedovanja oružja, a istraga je u toku.

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Slavni američki košarkaš Džejms Harden uhapšen je jutros u Hjustonu, prenose američki mediji. Prema informacijama sa lica mjesta, Harden je uhapšen zbog nezakonitog posjedovanja i nošenja oružja, odnosno kako se navodi u policijskom izvještaju "pištolj je bio na vidljivom mjestu i nije se nalazio u futroli".

Harden je priveden u pola četiri ujutru i protiv njega je podignuta prijava zbog nezakonitog nošenja oružja, a u njoj se takođe navodi da je Harden "protivpravno, namjerno i svjesno" posjedovao pištolj u vozilu.

Nešto kasnije ovog jutra, Harden je pušten na slobodu uz plaćanje kaucije, a pred sudom treba da se pojavi 22. juna. Slučaj je tek otvoren i istraga je u toku, a Harden i njegov tim nisu se oglašavali povodom ovog nemilog događaja koji opet baca sjenku na slavnog košarkaša.

Mnogi američki mediji u Hardenovom hapšenju u Hjustonu vide i teoriju da bi ovog ljeta mogao da se vrati u Teksas, pošto nije pretjerano zadovoljan u Klivlendu.