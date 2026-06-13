Tramp najavio potpisivanje mirovnog sporazuma sa Iranom za nedelju kada bi trebalo da se otvori i Ormuski moreuz.

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Američki predsjednik Donald Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" povodom potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom o završetku rata na Bliskom istoku. Prema njegovoj najavi, sporazum bi trebalo da bude potpisan u nedelju 14. juna.

"Sporazum Baraka Huseina Obame sa Iranom, JCPOA, bio je lak, prelijep i gladak put ka nuklearnom oružju, koje bi Iran imao prije šest godina i koje bi odavno koristio. Moj sporazum s Iranom je upravo suprotno od toga - zid koji spriječava nuklearno oružje!

U stvari, oni više ne žele nuklearno oružje, niti će ga imati, bilo kupovinom, razvojem ili bilo kojim drugim načinom nabavke. Sporazum bi trebalo da bude potpisan sutra, a odmah nakon što bude potpisan, Ormuski moreuz biće otvoren za sve.

Naš odnos sa Iranom je mnogo drugačiji i bolji nego što su ga imale prethodne administracije. Za razliku od Obaminih stotina milijardi dolara isplata njima, uključujući 1,7 milijardi dolara u gotovini, novac neće menjati vlasnika.

U odgovarajućem trenutku, kada se sve smiri, ući ćemo i preuzeti nuklearnu prašinu, duboko zakopanu ispod moćnih potonulih granitnih planina, zahvaljujući našim prelepim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, a zatim je razblažiti i uništiti, bilo u Iranu ili u Sjedinjenim Američkim Državama. Radujemo se saradnji sa Iranom i cijelim Bliskim istokom još dugo u budućnosti.

Nadamo se da će cio ovaj proces biti završen brzo, lako i glatko. Ako ne bude tako, imamo krajnju alternativu, za koju se nadamo da nikada više neće morati da bude upotrebljena!", objavio je američki predsjednik.