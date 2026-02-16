logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Goga Gačić otkrila da li se razvela od Marka: Prva izjava pjevačice nakon vijesti da je sama posle 8 godina braka

Goga Gačić otkrila da li se razvela od Marka: Prva izjava pjevačice nakon vijesti da je sama posle 8 godina braka

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Goga Gačić progovorila je o svom bračnom statusu.

Goga Gačić otkrila da li se razvela od Marka: Prva izjava pjevačice nakon vijesti da je sama posle 8 godina braka Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Goga Gačić razgovarala je sa medijima na promociji albuma Nadice Ademov. Ona se prije dva mjeseca rastala od svog supruga Marka Gačića, a sada je pred kamerama MONDO portala otkrila kako se osjeća.

"Dobro sam", rekla je ona i otkrila kakav je njen status:

"Gospođa. Ne bih večeras o razvodu, jer je mojoj dragoj koleginici Nadici Ademov promocija albuma. Sledeće nedelje ćete biti pozvani na nešto jako lijepo, ne bježim da pričam na tu temu, ali ne večeras", rekla je ona.

Pogledajte

00:47
"I dalje sam gospodja, imam decu": Goga Gačić prvi put u javnosti i o razvodu od kolege
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ona je na ovaj događaj stigla zajedno sa kumom Tamarom Milutinović, a nije skidala osmijeh dok je pozirala sa Nadicom Ademov.

Tagovi

Goga Gačić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ