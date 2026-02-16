Goga Gačić otkrila da li se razvela od Marka: Prva izjava pjevačice nakon vijesti da je sama posle 8 godina braka

Goga Gačić progovorila je o svom bračnom statusu.

Pjevačica Goga Gačić razgovarala je sa medijima na promociji albuma Nadice Ademov. Ona se prije dva mjeseca rastala od svog supruga Marka Gačića, a sada je pred kamerama MONDO portala otkrila kako se osjeća.

"Dobro sam", rekla je ona i otkrila kakav je njen status:

"Gospođa. Ne bih večeras o razvodu, jer je mojoj dragoj koleginici Nadici Ademov promocija albuma. Sledeće nedelje ćete biti pozvani na nešto jako lijepo, ne bježim da pričam na tu temu, ali ne večeras", rekla je ona.

Pogledajte "I dalje sam gospodja, imam decu": Goga Gačić prvi put u javnosti i o razvodu od kolege

Ona je na ovaj događaj stigla zajedno sa kumom Tamarom Milutinović, a nije skidala osmijeh dok je pozirala sa Nadicom Ademov.