logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sandra Afrika stigla u Beograd sa bivšim: Prokomentarisala dramu Marka i Goge Gačić "naći će ona drugog" (Video)

Sandra Afrika stigla u Beograd sa bivšim: Prokomentarisala dramu Marka i Goge Gačić "naći će ona drugog" (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Za Sandru Afriku nema zime, jer neumorno nastupa, pa je tako i ovog vikenda stigla na beogradski aerodrom.

Sandra Afrika stigla u Beograd sa bivšim Izvor: MONDO

Iako se mnogi naši pjevači žale na krizu sa nastupima, par njih svakog vikenda sleću na beogradski aerodrom nakon "tezgi" po dijaspori.

Jedna od traženijih je Sandra Afrika, koju smo usnimili u društvu bivšeg dečka:

@mondo.zabava

Sandra Afrika stigla u Beograd: Pevačica sa bivšim na aerodromu | Mondo #mondoportal

♬ original sound - Mondo Zabava

Sandra je prokomentarisala i dramu koja prati bivši estradni par, Gogu i Marka Gačića. Naime, pjevač Marko Gačić našao se u centru velikog skandala nakon što je isplivala informacija da je tokom braka sa suprugom Gogom Gačić navodno bio u vezi sa koleginicom Ninom Vlajković. 

Vijest je danima glavna tema na domaćoj estradi i na svim događajima se priča upravo o tome, a evo šta je o svemu rekla Afrika:

Možda ce vas zanimati


Tagovi

Sandra Afrika Goga Gačić bivši dečko

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ