Sandra Afrika stigla u Beograd sa bivšim: Prokomentarisala dramu Marka i Goge Gačić "naći će ona drugog" (Video)

Za Sandru Afriku nema zime, jer neumorno nastupa, pa je tako i ovog vikenda stigla na beogradski aerodrom.

Izvor: MONDO

Iako se mnogi naši pjevači žale na krizu sa nastupima, par njih svakog vikenda sleću na beogradski aerodrom nakon "tezgi" po dijaspori.

Jedna od traženijih je Sandra Afrika, koju smo usnimili u društvu bivšeg dečka:

Sandra Afrika stigla u Beograd: Pevačica sa bivšim na aerodromu

Sandra je prokomentarisala i dramu koja prati bivši estradni par, Gogu i Marka Gačića. Naime, pjevač Marko Gačić našao se u centru velikog skandala nakon što je isplivala informacija da je tokom braka sa suprugom Gogom Gačić navodno bio u vezi sa koleginicom Ninom Vlajković.

Vijest je danima glavna tema na domaćoj estradi i na svim događajima se priča upravo o tome, a evo šta je o svemu rekla Afrika:



