Muž javno priznao da bi je prevario, pa je ostavio samu za 8. mart: Pjevačica nam otkrila "otišao je da vozi motor"

Ivanu Pavković smo usnimili na beogradskom aerodromu nakon povratka sa nastupa

Supruga pjevača Petra Mitića, Ivana Pavković svakog vikenda nastupa, te tako imamo prilike da je sretnemo na beogradskom aerodromu po povratku.

Nekada po nju dođe suprug, ali to nije bilo slučaj danas, kada ju je baš za 8. mart ostavio da se sama snađe za povratak. Evo da li je očekivala poklon i iznenađenje od supruga:

@mondo.zabava Ivana Pavković sama za osmi mart: Otkrila žašto je suprug Petar nije sačekao ️: Mondo #mondo #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

Nedavno je njen suprug, Petar Mitić izazvao buru reakcija izjavom da bi prije on prevario Ivanu jer je, kako je rekao, više voli.

