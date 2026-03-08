logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Muž javno priznao da bi je prevario, pa je ostavio samu za 8. mart: Pjevačica nam otkrila "otišao je da vozi motor"

Muž javno priznao da bi je prevario, pa je ostavio samu za 8. mart: Pjevačica nam otkrila "otišao je da vozi motor"

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Ivanu Pavković smo usnimili na beogradskom aerodromu nakon povratka sa nastupa

Muž javno priznao da bi je prevario, pa je ostavio samu za 8. mart: Pjevačica nam otkrila "otišao je Izvor: MONDO

Supruga pjevača Petra Mitića, Ivana Pavković svakog vikenda nastupa, te tako imamo prilike da je sretnemo na beogradskom aerodromu po povratku.

Nekada po nju dođe suprug, ali to nije bilo slučaj danas, kada ju je baš za 8. mart ostavio da se sama snađe za povratak. Evo da li je očekivala poklon i iznenađenje od supruga:

@mondo.zabava

Ivana Pavković sama za osmi mart: Otkrila žašto je suprug Petar nije sačekao ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

Nedavno je njen suprug, Petar Mitić izazvao buru reakcija izjavom da bi prije on prevario Ivanu jer je, kako je rekao, više voli.

Možda ce vas zanimati



Tagovi

ivana pavković Petar Mitić pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ