Pjevačica ne želi da gostuje kod Lune Đogani u emisiji: "Ne osjećam se prijatno"

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Ivana Pavković ne bi gostovala kod Lune Đogani u emisiji, jer se kako je istakla, ne bi prijatno osjećala.

Pjevačica ne želi da gostuje kod Lune Đogani u emisiji: "Ne osjećam se prijatno" Izvor: Pink TV/pritnscreen

Ivanu Pavković, novinari su danas zatekli na beogradskom aerodromu, a ona je otkrila da li se čula sa Teom Tairović i Lunom Đogani, nakon njihovih reakcija na situaciju koja se dogodila kada su ona i njen suprug Petar Matić gostovali kod Ognjena Amidžića.

Ivana i Petar tada su govorili o svom braku, a u jednom momentu je uslijedila neprijatna situacija zbog pitanja o prevari. Petar je priznao da bi prevario suprugu Ivanu, kao i da smatra da ona njega više voli nego on nju.

Ovo priznanje iznenadilo je prisutne, a Luna Đogani i Tea Tairović nisu mogle da sakriju razočaranje.

"Na početku iskreno nismo znali šta nas je snašlo, a posle mi je sve to bilo simpatično kad su krenuli ti mimovi, šta sad, desilo se, Bože moj. Prosto se desi da se u pogrešno vrijeme pogrešno izrazite, to se desilo u toj emisiji tad iz neke dobre namjere da Petar stane u zaštitu nas, mene, ali je to otišlo daleko, ja nisam zamjerila jer poznajem čovjeka sa kojim živim i imamo troje djece. Sa Teom smo se čuli, sa Teom je sve super", rekla je za Telegraf Ivana, a na pitanje da li se Tea Tairović izvinila odgovorila je:

"I jedno i drugo je bilo, sve je okej, čule smo se, nikome ništa ne zamijeram."

Na pitanje da li bi možda zajedno gostovali kod Lune Đogani u emisiji pjevačica je dala odričan odgovor.

"Ja se u tom tipu emisije kao što su podkasti još ne osjećam prijatno, sebe nekako ne vidim još uvijek kako sjedim tamo. Počela sam da slušam sebe ako se negdje ne osjećam svoja, prosto i ne idem. Mi smo stvarno imali zonu komfora, nismo bili prisutni medijiski, gledali smo svoja posla i posvećeni smo porodici", rekla je Ivana.

(Telegraf / MONDO)

Tagovi

Luna Đogani Podcast ivana pavković Petar Mitić

