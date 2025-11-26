"Na Kosovu me dizali na stolicu da im pevam": Pevači otkrili zašto neće skupljati pare s poda na romskim svadbama

Ivana Pavković i Petar Mitić otkrili zašto ne nastupaju na romskim svadbama

Izvor: Printskrin, Instagram/petarmiticofficial

Pevačica Ivana Pavković i njen suprug Petar Mitić, otkrili su u jednom intervjuu zašto ne žele da nastupaju na romskim svadbama poput ostalih kolega.

Bračni par koji ima troje dece ne krije da im se ne dopada atmosfera na tim veseljima, kao i da im ne priliči da "kupe novac s patosa".

"Radila sam par puta romske svadbe. Mogu reći da je bilo okej. Na tim veseljima bude više pevača i više sediš nego što pevaš. Preglasno je, boli glava. Fino iskustvo, ali ne pripadam tom kroju. Jednom sam se osetila kao da sam zalutala. Moje tržište je Crna Gora i Srbija. Ne osporavamo rad ljudi koji u tome uživaju. Napravili smo šemu i nama na nastupu lepo daju novac, ne kite me. Nikad sa poda nisam uzimala novac. Dama sam i mislim da to nije okej“, bila je iskrena Ivana.

"Deluje to glamurozno, to je fenomen. Sve mi je to previše. Zamislite Ivanu i mene da pevamo tamo, ne možemo ni pevački da iznesemo. Zanimljivo mi je za oko, ali to je posebno okruženje. Kolege koje rade takve svadbe često nemaju druge zanimacije; jedva čekaju, nemaju hobi ni dodatnu zanimaciju. Što se nas tiče, ne, hvala. Činjenica je da nije gospodski; neki ljudi sa Kosova su me jednom digli na stolicu, nije mi se to svidelo. Zamislite, recimo, Sergeja Ćetkovića da kite novcem, ne ide uz svakoga, moramo biti realni“, rekao je Petar za Alo.