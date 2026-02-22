Muž pred svima rekao da bi je prevario, ona pokušala da izbjegne medije: Stigla sa nastupa, pa bježala po aerodromu

Ivana Pavković pokušala da izbjegne medije ove nedelje na beogradskom aerodromu.

Pjevačica Ivana Pavković vrijedno radi i nastupa, te smo je i ovog vikenda usnimili na beogradskom aerodromu.

Međutim, ona je prvo pokušala da se "izvuče" i zaobiđe medije, ali joj to nije pošlo za rukom.

Nedavno je njen suprug, Petar Mitić izazvao buru reakcija izjavom da bi prije on prevario Ivanu jer je, kako je rekao, više voli.

Podsjetimo, pjevač Petar Mitić u braku je sa koleginicom Ivanom Pavković od 2016. godine i pjevačica mu je podarila trojicu sinova, a sada je jedna njegova izjava o nevjerstvu podigla prašinu u javnosti.

Par je gostovao u emisiji "Amidži šou" gdje su odgovarali na pitanja u igrici "Ko bi prije?", a na pitanje ko bi od njih dvoje prije bio nevjeran, Petar je bez pardona odgovorio da je on taj.