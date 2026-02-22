Ivana Pavković pokušala da izbjegne medije ove nedelje na beogradskom aerodromu.
Pjevačica Ivana Pavković vrijedno radi i nastupa, te smo je i ovog vikenda usnimili na beogradskom aerodromu.
Međutim, ona je prvo pokušala da se "izvuče" i zaobiđe medije, ali joj to nije pošlo za rukom.
@mondo.zabava
Ivana Pavković pokušala da izbegne medije: Stigla sa nastupa i juri kroz aerodrom | Mondo #mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava
Nedavno je njen suprug, Petar Mitić izazvao buru reakcija izjavom da bi prije on prevario Ivanu jer je, kako je rekao, više voli.
Podsjetimo, pjevač Petar Mitić u braku je sa koleginicom Ivanom Pavković od 2016. godine i pjevačica mu je podarila trojicu sinova, a sada je jedna njegova izjava o nevjerstvu podigla prašinu u javnosti.
Evo kako je izgledao taj momenat:
Muž pred svima rekao da bi je prevario, ona pokušala da izbjegne medije: Stigla sa nastupa, pa bježala po aerodromu
Par je gostovao u emisiji "Amidži šou" gdje su odgovarali na pitanja u igrici "Ko bi prije?", a na pitanje ko bi od njih dvoje prije bio nevjeran, Petar je bez pardona odgovorio da je on taj.