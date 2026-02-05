Pred svima rekao da bi je prevario: Ivana i Petar otkrili šta su doživjeli posle javnog blama, pisali joj da se razvede

Par je gostovao u emisiji "Amidži šou" gdje su odgovarali na pitanja u igrici "Ko bi prije?", a na pitanje ko bi od njih dvoje prije bio nevjeran Petar je bez pardona odgovorio da je on taj.

Pjevač Petar Mitić u braku je sa koleginicom Ivanom Pavković od 2016. godine i pjevačica mu je podarila trojicu sinova, a sada je jedna njegova izjava o nevjerstvu podigla prašinu u javnosti.

Podsjetite se tog trenutka u emisiji:

Oni sada po prvi put objasnili i sa čim su se nakon navoda o preljubi susreli. Petar je poručio da je samo pokušao da zaštiti suprugu:

"U ovim godinama sad paziti šta ćeš da kažeš mislim da je glupo pa makar se desilo ovo što se desilo. A desilo se da ispadoh najgori u Srbiji, kao da sam ubio čovjeka. Ako neko treba da prihvati žrtvu i neki linč, neka budem ja. Mnogo sam spremniji da to budem ja jer je Ivanu to sve mnogo više pogodilo, to je činjenica."

"Baš je glupo to što si rekao"

Pjevač je potom otkrio da li je nakon njegove izjave uslijedila svađa izvan kamera, i kako je zapravo Ivana odreagovala.

"Moja je isto reakcija bila: "Baš je glupo to što si rekao", zato što sam znala šta će sve da ispadne. Vjeruj mi bilo mi je smiješno koju su ljudi sebi slobodu dali da nam privatno na mrežama šalju poruke šta treba da uradimo, kako sada ja da se postavim" kaže ona dok Petar kroz šalu dodaje:

" Ili ga ubij ili se razvedi! Kad su počeli da nas zovu ljudi ja sam bio u fazonu, šta se desilo? Nekad ne umiješ sa riječima, i to je činjenica.

Nakon decenije braka Ivana je kroz osmijeh otkrila da i dalje postoje neke sitne navike kojim je Petar iznervira.

" Kasno ustajanje, bacanje čarapa gdje stigne, ono klasično muško, on mi je četvrto dijete. Mi smo zajedno od moje 20. godine. Stvarno sam i prvi ručak njemu skuvala, prvi put peglala, zajedno smo odrastali."

