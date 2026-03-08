Toni Cetinski postao reprezentativac Hrvatske u sve popularnijem sportu: Otkazao koncert, ide na Svetsko prvenstvo

Cetinski je izborio plasman za hrvatsku reprezentaciju, koja će nastupiti na Svetskom prvenstvu u Japanu.

Izvor: Instagram printscreen / tonicetinski

Hrvatski pjevač Toni Cetinski našao se u žiži skandala zbog otkazivanja koncerta u Novom Sadu na Dan žena, 8. mart. Dok se javnost, ali i njegove kolege, interesuju za detalje ove situacije, otkrivamo i neke manje poznate činjenice iz njegovog života.

Pjevač je od malih nogu, pored muzike, posvećen i ribolovu, koji je njegov veliki hobi. Koliko je ta priča postala ozbiljna govori i činjenica da je sada postao reprezentativac Hrvatske. Cetinski je izborio plasman u hrvatsku reprezentaciju koja će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Trout Area ribolovu.

Cetinski je član Udruženja sportskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske, a u Area Trout ligi takmiči se od februara ove godine.

Riječ je o šestom Svjetskom prvenstvu u Trout Area ribolovu, koje će biti održano 13. i 14. novembra 2026. godine u Oašigava F&C Fild Vilidžu u Japanu, gdje će Cetinski predstavljati Hrvatsku kao jedan od četiri najbolja ribolovca u ovoj disciplini, piše Istrain.hr.

Cetinski se ribolovom bavi od malih nogu, ali uglavnom na moru. Tek nedavno odlučio je da okuša sreću i u slatkim vodama – i to sasvim slučajno. Sa treninzima je počeo svega sedam dana prije početka zvanične lige, koja je trajala mjesec dana, i vrlo brzo savladao tehniku.

Mirsad Čustić, predsjednik Udruženja sportskog ribolova invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske, prisjetio se kako je sve počelo.

„Mi smo udruženje sportskih ribolovaca invalida Domovinskog rata i imamo oko 800 članova. Djelujemo već 28 godina“, istakao je Čustić. Priča o dolasku poznatog pjevača u svijet takmičarskog ribolova počela je spontano.

„Jednog dana moj prijatelj i član našeg udruženja Saša Rakar došao je i pitao može li Toni da dođe malo da lovi, da proba ribolov. Rekao sam da nema nikakvih problema. Tako je Toni Cetinski prvi put došao da proba slatkovodni ribolov“, prisjetio se Čustić.

Nakon toga priključio se ligi, a sada se već sprema za Svjetsko prvenstvo.

„Dolazio je da trenira i po veoma lošem vremenu. Jedan dan padao je snijeg, bio je jak vjetar, temperatura je bila oko minus pet, a on je pet sati stajao kraj vode i pecao“, ispričao je Čustić.

Cetinski je veoma ponosan i srećan zbog svog uspjeha.

„Presrećan sam i veoma uzbuđen zbog plasmana u reprezentaciju Hrvatske i odlaska u Japan, gdje ću biti jedan od četvorice predstavnika naše zemlje na Svjetskom prvenstvu. Za mene je to velika čast, ali i odgovornost. Ribolov u slatkim vodama zavolio sam tek nedavno, ali me je potpuno osvojio i dao sam sve od sebe da budem što bolji“, rekao je Toni za IstraIn.