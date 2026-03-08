Skandal, Toni Cetinski otkazao koncert za 8. mart u Novom Sadu: "Spens nosi uspomene na ratne devedesete"

Muzičar Toni Cetinski riješio da otkaže koncert za 8. mart u Novom Sadu

Hrvatski pjevač Toni Cetinski večeras je trebalo da održi koncert u hali Spens u Novom Sadu, povodom Dana žena, ali ga je u toku dana otkazao.

Pjevač se oglasio na Fejsbuku kako bi saopštio svoju odluku, u kojoj navodi da "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih".

"Dragi ljudi, retko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu za koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i verujem većina izvođača i sportista koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s tim da dvorana Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije - naveo je on i dodao:

- Poslednjih dana čuo sam svjedočanstva o ljudima: civilima, ženama, djeci i braniteljima, koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo. U mojoj porodici postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato na ovu situaciju ne mogu da gledam površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog muzike, zajedništva i poruke turneje Samo ljubav", naveo je Cetinski.

Prvo je zatražio mišljenje publike, a onda i sam donio odluku.

"Odluka je pala.

Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U poslednjim danima upoznat sam s brojnim svedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumjeti, a ne osuditi", napisao je Cetinski između ostalog.

