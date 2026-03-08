logo
Stoja o skandalu Tonija Cetinskog: Otkazao koncert u Novom Sadu, pjevačica poručila "sačuvaj Bože" (Video)

Stoja o skandalu Tonija Cetinskog: Otkazao koncert u Novom Sadu, pjevačica poručila "sačuvaj Bože" (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Stoja Novaković otkrila šta misli o drami koja se odigrala na 8. mart

Stoja o skandalu Tonija Cetinskog Izvor: ATA Images, Antonio Ahel, MONDO

Pjevač Toni Cetinski odlučio je da na 8. mart otkaže koncert u novosadskom Spensu, u kojem je već dva puta nastupao.

Ove godine to neće učiniti zbog "uspomena na ratne devedesete" što su mu brojni obožavaoci zamjerili na društvenim mrežama, a sada je riješila da se oglasi i njegova koleginica.

Pjevačica Stoja Novaković, koju smo sreli na beogradskom aerodromu je imala sledeću reakciju - "Bože sačuvaj":

Tagovi

stoja Toni Cetinski koncert Novi Sad

