"U prvi plan izbila zlonamjernost": Spens se oglasio nakon skandala s Tonijem Cetinskim

Toni Cetinski otkazao koncert u novosadskoj hali Spens, nakon čega je usledila zvanična reakcija

Izvor: pink tv / screenshot

Oglasili se iz Spensa nakon što je Cetinski otkazao koncert: "Umjesto ljubavi, izbila je zlonamjernost onih..."

Hrvatski pjevač Toni Cetinski trebalo je da održi koncert u hali Spens u Novom Sadu, povodom Dana žena, ali ga je ipak otkazao danas, na dan koncerta,a razlog je šokirao mnoge.

Cetinski je izjavio da: "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih".

Ovim povodom oglasili su se iz hale Spens.

"Izuzetno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavaoci Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan muzički spektakl. Umjesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na jedan međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovo susretu sa muzičarom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, moraće da se zadovolje ovom informacijom", kažu iz Spensa.

U upravi Spensa sa žaljenjem konstatuju "da je još jednom umjesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamjernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku".

