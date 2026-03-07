Barbara Bobak bez dlake na jeziku: „Oblačila sam Balensijagu ispred ćevabdžinice“, pa zagrmjela o nevjeri

Barbara Bobak priznala da joj je dan pred izlazak pred beogradsku publiku bio jako stresan

Izvor: Instagram

Pjevačica Barbara Bobak sinoć je nastupila pred punim klubom u Beogradu, gdje je rasplamsala atmosferu energijom i hitovima.

Ipak, pred sam početak nastupa Barbara nije mogla da sakrije da joj je dan bio težak, a potom je otkrila i razlog zbog kojeg je imala loš dan.

„Bio mi je najgori dan u životu, pa se nadam da će publika da mi popravi taj grozan dan. Sve mi ide naopako danas. Krenuli smo na put, kolega iz benda je zaboravio obuću kad smo se vraćali, a kad smo tek došli, smještaj gdje je trebalo da budem, čovjek nas je samo ispalio, pa smo morali da tražimo drugi. Poslali su nas negdje, sačuvaj Bože. Jedva sam stigla sve, na kraju sam se presvlačila u kombiju ispred restorana. Kad navlačiš Balenciagu u kombiju ispred ćevabdžinice jako je teško“, rekla je Barbara Bobak, koja ipak nije skidala osmijeh sa lica.

Osvrnula se i na kolege koji su „zarobljeni“ na Maldivima i ne mogu da se vrate zbog situacije na Bliskom istoku.

„Jako sam žalosna... Mislim da uopšte ne treba da se skreće fokus sa ljudi koji su zahvaćeni ratom. Sigurno da biste prije bili ‘zarobljeni’ na egzotičnoj destinaciji nego tamo gdje bacaju bombe po vama. Mislim da fokus treba više da bude na tim ljudima koji su tamo gdje se zaista sve dešava.“

Barbaru su pitali da prokomentariše poteze kolege Marka Gačića, koji je prevario Gogu dok su bili u braku.

„Uvijek muškarci prave gluposti. Žao mi je što je ona to preživjela i bilo ko ko doživi to od svog partnera, još kad rodiš čovjeku djecu, a tako ti vrati. Stvarno mi je krivo. To je neoprostivo“, rekla je Barbara Bobak i otkrila da li bi ona, kao Goga, nakon toga nastavila da živi u kući muževljevih roditelja.

„Ma ja bih mu uzela kuću i kola i skinula bih mu kožu s leđa i cipele i čarape sa nogu. Izbacila bih ga golog i bosog napolje“, istakla je Barbara Bobak.