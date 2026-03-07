Najbolja teniserka planete Arina Sabalenka ne skida dijamantski vjerenički prsten ni tokom mečeva u indijan Velsu.

Izvor: YouTube/BNP Paribas Open/Printscreen

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka počela je pohod na titulu u Indijan Velsu, a njen prvi meč u Kaliforniji privukao je mnogo pažnje. Trenutno najbolja igračica planete riješila je da na ovom prestižnom takmičenju igra sa dijamantskim vjereničkim prstenom na ruci, bez obzira na to što on vrijedi milion dolara!

Sabalenka očigledno nema namjeru da skida vjerenički prsten koji je dosta dugo čekala. Nakon što ga je prethodnih dana prošetala po Kaliforniji i pokazala svima na koje je naišla – između ostalih i Novaku Đokoviću – odlučila je da sa njim na ruci nastupa na turniru. Pojavila se sa prstenom na meču, a zatim i na konferenciji gdje je sve objasnila.

"Dva puta smo provjerili da li postoji mogućnost da se dijamant izgubi tokom meča i nema je, pa sam bila sigurna noseći prsten. Osjećam se udobno, osjećam se sjajno i nadam se da će moja protivnica biti ometen sjajem ovih dijamanata", rekla je Arina Sabalenka na svojoj konferenciji nakon pobjede na turniru u Indijan Velsu. Poslušajte njen govor:

“We double checked if there’s a possibility to lose a diamond [during the match] and there is none, so I was confident wearing it. It feels comfy, it feels shiny and I hope that my opponent will get distracted by these diamonds.”@SabalenkaA|#TennisParadisepic.twitter.com/Ie3T23evXj — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN)March 7, 2026

Arina Sabalenka je prva favoritkinja za titulu na turniru u Indijan Velsu, a postavljena je i za prvu nositeljku u žrijebu. Ona je bila slobodna u prvoj rundi turnira, a zatim je u drugom kolu bez većih problema savladala Himeno Sakacume iz Japana (6:4, 6:2). Protivnica u trećem kolu biće joj rumunska teniserka Žakelin Kristijan.

Bjeloruskinja je trenutno prvoplasirana na svjetskoj listi, ali se čini da u 2026. godini još nije prikazala svoje najbolje partije. Na početku sezone osvojila je titulu u Brizbejnu, koji je bio priprema za Australijan open, ali joj je zatim izmakao prvi grend slem sezone jer je u finalu poražena od Elene Ribakine koja je u Melburnu stigla do trofeja.