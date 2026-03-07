Novak Đoković otkrio da cijela porodica mora da prati umjetničko klizanje, jer je to Tarin omiljeni sport.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković narednih dana igraće na turniru u Indijan Velsu, nakon što je sebi dao malo oduška poslije finala Australijan opena. Iskoristio je priliku da provodi vrijeme sa porodicom, putuje, gleda sportske događaje... Između ostalog, bio je jedna od najvećih zvijezda Zimskih olimpijskih igara, gdje je imao priliku i da upozna kolege iz drugih sportova, onih koji mu nijesu toliko bliski.

Viđali smo kako Novak Đoković pažljivo prati dešavanja na Zimskim olimpijskim igrama, a posebno fokusiran bio je na umjetničko klizanje. Nekoliko nedjelja kasnije otkrio je i zašto je to tako – iako smo mogli da pretpostavimo. Razlog je njegova ćerka Tara, koja je zaljubljena u taj sport!

"Prvi put u životu sam imao iskustvo sa Zimskim olimpijskim igrama. Naravno, bio sam dio Ljetnjih olimpijskih igara, ali na Zimskim nisam bio nikada. Umjetničko klizanje, moja ćerka ga obožava! Sada moramo da tražimo klizalište gdje god da smo", rekao je Novak Đoković uz osmijeh i dodao:

"Zabavno je, iskreno, gledati vrhunske sportiste koji se takmiče u zimskim sportovima. Njihovi nastupi na najvišem nivou su ono što me impresionira. Naravno da kao sportista uvijek imam poštovanja za druge sportiste i ono što rade".

Novak Djokovic talks about his love for the LA Lakers and how impressed he was by the Winter Olympics!

Novak Đoković je ranije otkrio da njegovu ćerku Taru uopšte ne zanima tenis, što je potpuno suprotno od sina Stefana – koji obožava tenis, ali i košarku jer je veliki navijač Partizana. Ćerka Tara mnogo je više umjetnička duša. Saznali smo da ona obožava da svira violinu, zbog čega je Novak neke svoje pobjede slavio na taj način, a sada znamo da voli i umjetničko klizanje.

Što se tiče tenisa, Novak Đoković nam je otkrio da Tara voli jedino Arinu Sabalenku! Najbolja igračica planete družila se sa Đokovićevom ćerkom na nekim turnirima, a Tara je nakon toga insistirala da idu kod Arine kući, kako bi njih dvije zajedno mogle da jedu voće!