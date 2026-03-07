Objava Bogdana Bogdanovića na Instagramu privukla je mnogo pažnje.

Izvor: Instagram/bogdanbogdanovic/Printscreen

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović muči se tokom cijele sezone sa povredama i malo prostora za igranje u NBA, ali se čini da mu to ne smeta da uživa u životu u SAD. Nedavno smo vidjeli da se družio sa Novakom Đokovićem koji će narednih dana igrati u Kaliforniji, a sada je srpski košarkaš pokazao kako još provodi dane.

Uz tekst "U hodniku života" Bogdan Bogdanović je okačio nekoliko fotografija na svoj zvanični Instagram nalog, a na njima su i brojne legende svjetskog sporta. Pored već pomenute fotografije na kojoj je i Đoković, tu je i vrlo skupa slika na kojoj su srpski MMA borac Uroš "Doktor" Medić, kao i nekadašnji NBA košarkaši Peđa Stojaković i Vlade Divac. Pogledajte galeriju:

Bogdanović je pokazao javnosti i fotografiju na kojoj je sa svojom sestrom, zatim sa Aleksandrom Komatinom koji mu je prijatelj iz djetinjstva, pa bivšim saigračem koji mu je u prethodnom periodu bio dobar prijatelj jer su Ivica Zubac i Bogdan Bogdanović bili oslonjeni jedan na drugog u Los Anđelesu...

Bogdanova objava na društvenim mrežama privukla je mnogo pažnje njegovih pratilaca, a za kratko vrijeme sakupila je preko 23.000 lajkova. Između ostalih komentarisali su je i Zubac i Medić, koji su očigledno u najužem krugu Bogdanovićevih prijatelja u dalekoj Americi.