Dva uticajna iranska sveštenika pozvala su na hitan izbor novog vrhovnog vođe nakon atentata na ajatolaha Alija Hamneija, ocjenjujući da je to ključno za stabilnost i upravljanje zemljom u trenutku pojačanih napada.

Izvor: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dva uticajna iranska sveštenika pozvala su na brz izbor novog vrhovnog vođe kako bi se pomoglo zemlji da se nosi sa novim talasom američkih i izraelskih napada.

Pozivi sveštenika ukazuju na to da dio svešteničkog rukovodstva nije zadovoljan predajom upravljanja zemljom tročlanom savjetu, iako je to privremeno rešenje predviđeno ustavom nakon atentata na vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, objavili su u subotu iranski državni mediji.

Američki predsjednik Donald Tramp je rekao da bi SAD trebalo da igraju ulogu u izboru novog lidera, što je Iran odbacio. Veliki ajatolah Naser Makarem Širazi, čije vjerske odluke imaju široku podršku, rekao je da je brzo imenovanje neophodno kako bi se "poboljšala organizacija državnih poslova".

Izvor: Iranian Leader Press Office apa / Zuma Press / Profimedia

Poziv na osvetu

Prošle nedelje, još dva visoka šiitska vjerska autoriteta izdala su fetve, odnosno vjerske dekrete, pozivajući muslimane širom svijeta da osvete Hamneijevo ubistvo. Makarem Širazi je rekao da je to vjerska dužnost za muslimane "dok se zlo ovih kriminalaca ne iskoreni iz svijeta".

Veliki ajatolah Hosein Nuri Hamedani pozvao je članove Skupštine stručnjaka, tijela koje bira novog lidera, da ubrzaju proces izbora Hamneijevog naslednika, javili su državni mediji.

Ustavna procedura u senci rata

U skladu sa iranskim ustavom, funkciju vrhovnog vođe privremeno je preuzeo tročlani savjet koji se sastoji od predsjednika, šefa pravosuđa i višeg sveštenika. Ovu funkciju će obavljati dok Skupština stručnjaka ne donese odluku.

Ustav zahtjeva da se novi vrhovni vođa izabere u roku od tri mjeseca, prenosi Index. Međutim, s obzirom na ratno stanje, neizvesno je koliko brzo može da se sastane Skupština stručnjaka od 88 članova. Izvori kažu da su neki sveštenici već održali dio konsultacija onlajn.