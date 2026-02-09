"Svi smo pod stresom, Daniel se oporavlja": Oglasila se supruga otetog pjevača, evo u kakvom je stanju Kajmakoski

Marina Kajmakoski apeluje na razumijevanje javnosti zbog specifičnosti situacije.

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski doživio je pravu dramu u Beogradu, kada je nakon nastupa u Beton hali otet, a zatim pronađen vezan u automobilu iz kojeg su otmičari pobegli.

Sada se oglasila njegova supruga Marina, koja nam je otkrila kako se sada on osjeća, kao i da je cijela porodica pod velikim stresom.

- Šta da vam kažem, svi smo pod stresom. Daniel je u redu sada, oporavlja se i tu je sa nama, a što se tiče cijelog slučaja, ne smijemo ništa zbog istrage da pričamo. Sve je preusmjereno na advokata, a ja molim sve za razumijevanje - rekla nam je kratko Marina, koja se u ovim trenucima ne odvaja od Daniela.

"Čuo je pse da laju usred noći"

Komšije u Rumi su otkrile detalje otmice i šta se dešavalo sporne noći.

- Policija je prošla ovuda i moj muž je odmah izašao, čuo je pse da laju u toku noći. Kad je izašao kaže mi da ga je policija pitala da li je vidio nekoga, on im je rekao da nije vidio nikoga. Policija je ovuda prolazila, tražila ih, sinoć su bili dva sata, ali nisu nikoga našli. Bilo je dosta policije, i džipova, auta, svuda su bili, rekla je komšinica i otkrila da je uplašena.