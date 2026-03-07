Jovan Miletić sproveden u UIKS Spuž nakon što mu je Viši sud u Podgorici ponovo odredio pritvor zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, uhapsili su juče Jovana Miletića (51) iz Nikšića, postupajući po rješenju Višeg suda u Podgorici o određivanju pritvora.

Kako je saopšteno, Miletić je lišen slobode 6. marta 2026. godine, istog dana kada mu je pritvor određen, nakon čega je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u Spužu.

On se, kako se osnovano sumnja, tereti za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje. Prema navodima istrage, riječ je o predmetu iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, u kojem se Miletić optužnicom stavlja na teret da je kao pripadnik kriminalne organizacije, zajedno sa drugim osumnjičenima, krijumčario cigarete na području Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Prethodno je Viši sud u Podgorici 12. februara 2026. godine ukinuo pritvor Miletiću i odredio mu mjeru nadzora – zabranu napuštanja opštine Nikšić, kao i obavezu da se svakog prvog u mjesecu javlja Odjeljenju bezbjednosti Nikšić.

Međutim, rješenje o određivanju mjere nadzora ukinuto je odlukom Apelacionog suda od 26. februara 2026. godine i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje.

Krivično vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici je potom 6. marta, razmatrajući spise predmeta i razloge Apelacionog suda, donijelo novo rješenje kojim se ukida mjera nadzora i ponovo određuje pritvor Jovanu Miletiću.