Teheran poručuje da će odgovoriti na američku pratnju brodova kroz strateški plovni put, podsjećajući na napad na supertanker iz 1987. godine

Izvor: Profimedia

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) upozorila je da čeka američke snage koje bi trebalo da prate brodove kroz Ormuski moreuz, strateški plovni put kroz koji prolazi veliki dio svjetske trgovine energentima, a na kojem je saobraćaj i dalje znatno otežan zbog regionalnog rata, prenosi AFP.

„Čekamo ih“, poručio je portparol Revolucionarne garde Ali Mohamad Naini, nakon što je američki ministar energetike saopštio da se američka mornarica priprema da prati brodove kroz moreuz „čim to bude razumno“.

Naini je upozorio Vašington da dobro razmisli prije nego što donese takvu odluku.

„Amerikancima preporučujemo da se, prije donošenja bilo kakve odluke, prisjete požara na američkom supertankeru Bridžton 1987. godine i naftnih tankera koji su nedavno bili meta napada“, rekao je on, prenosi iranska novinska agencija Fars.

Supertanker Bridžton, na koji se Naini pozvao, minirala je Iranska Revolucionarna garda 1987. godine dok ga je kroz Persijski zaliv pratila američka mornarica.

Ormuski moreuz smatra se jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza za transport nafte i gasa, a svako zaoštravanje situacije u tom području izaziva zabrinutost zbog mogućih poremećaja na globalnom energetskom tržištu.