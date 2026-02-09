Oglasio se advokat Daniela Kajmakoskog: Otkriveni novi detalji, opisao kako izgledaju otmičari za kojima traga policija

Advokat Daniela Kajmakoskog otkrio detalje o osumnjičenima, i dodao da će istraga potrajati.

Pjevač Daniel Kajmakoski otet je u noći između subote i nedelje, te se sada oporavlja posle situacije u kojoj se našao, dok su uz njega najbliži i pružaju mu podršku.

Nakon što je supruga Marina otkrila u kakvom je stanju pjevač, oglasio se advokat Branislav Stanišić i otkrio da ova situacija ostavila izvjesne posledice, kao i da policija punom parom radi na tome da se osumnjičeni privedu licu pravde.

- Istraga je u toku i ona će da potraje. Što se tiče Daniela, on je psihički i i fizički dobro, to je najbitnije po porodicu i po njega sada. Ova situacija jeste ostavila takoreći šok posledice, ali hvala Bogu prevazilazi ih. Ako me pitate o samom slučaju, tu ne bismo mogli previše informacija da iznesemo dok se bar ne osumnjičeni za izvršenje gnusnog krivičnog djela ne privedu pravdi, jer potraga za njima i dalje traje.

U dogovoru sa policijom ne možemo više detalja u ovom momentu da iznesemo. Situacija na terenu je takva da su osumnjičeni napustili lice mjesta kod Rume, kad kažem lice mjesta mislim na mjesto gdje je ostao automobil zaustavljanjem u bankinu. Od tog trenutka oni su napustili lokaciju i za njima se i dalje traga - rekao je Stanišić, pa je dodao:

- Sada se ide u pravcu potrage za licima, koja su najvjerovatnije turskog porijekla. To je za sada dostupna informacija. Nisu građani Republike Srbije, najvjerovatnije. Pričali su na turskom jeziku ili nekom sličnom tome, a njihov izgled je upućivao na to da su tako iz neke zemlje tog tipa. Ne znamo sada da li su migranti, ili u kom svojstvu su kod nas boravili. Sa Danielom se čujem non stop, reagujemo za potrebe policije i vezano za slične stvari.

"Nikome se nije zamjerao"

Advokat tvrdi da se Daniel nikome nije zamjerao, te i da nije zbog toga ni sumnjao da bi situacija koja se desila, mogla da ga snađe.

- Daniel je prije svega jedan umjetnik i nije čovjek koji bi mogao da prepozna naznake kod nekog ko bi ga eventualno pratio. Nije on lično ništa primijetio, čovjek je koji se nikada nikome nije zamjerio.

Nema niko razlog da iz ličnih pobuda atakuje na njega. Da je postojala neka sumnja, vjerovatno bi i on pomislio da nešto ovako može da se desi, ali nije. Kao što neke zvijezde nisu imale na pameti da neko može da im baci eksploziv. Daniel svoj posao obavlja profesionalno, nikada prema nekome nije bio drzak i bezobrazan da bi neko na ovaj način mogao da se ophodi prema njemu.

Ovo je neko uradio zbog potrebe za sticanjem materijalnih dobara, to je vjerovatno to. Daniel ima povjerenje u policiju, tako da znamo kako postupaju i ubijeđeni smo da će svojim profesionalnim radom odraditi svoj posao kako treba. Nadamo se da će to sve biti brzo okončano što se osumnjičenih tiče, jer policija je na vrhuncu zadatka".