"Očekivali su da ima novac kod sebe": Isplivali novi detalji otmice pjevača, evo da li je bila isplanirana

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski doživio je dramatičnu otmicu nakon nastupa u Beton hali u Beogradu.

Izvor: PROMO

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski doživio je pravu dramu u Beogradu, kada je nakon nastupa u Beton hali otet, a zatim pronađen vezan u automobilu iz kojeg su otmičari pobjegli. Zahvaljujući brzoj reakciji policije i dojavi njegovog prijatelja, slučaj je dobio epilog bez težih posledica po pjevača, dok se za osumnjičenima i dalje traga.

Daniel Kajmakoski je te večeri nastupao u jednom lokalu u Beton hali, a drama je počela u trenutku kada je izašao iz objekta. Prema dosadašnjim informacijama, prišla su mu dvojica muškaraca, preteći nožem i pištoljem, nakon čega su ga ugurali u automobil i vezali.

Prijatelj pjevača je ubrzo prijavio otmicu, pa je policija brzo identifikovala vozilo i uspjela da ga zaustavi, a Daniel je pronađen i spasen. Otmičari su se, međutim, dali u bijeg.

"Otmica bez ozbiljne pripreme"

O slučaju je govorio i pukovnik MUP-a Milan Milović, koji se obezbjeđivanjem visokih zvaničnika bavi 30 godina, a koji smatra da je riječ o neplaniranoj i brzopletoj kriminalnoj radnji.

"To je bukvalno jedna situaciona otmica. Ta dva nepotvrđena strana državljana znali su da on pjeva tu, da nastupa, očekivali su da ima novac kod sebe ili da može nekog da pozove, da mu u roku od pola sata, sat - donese novac i da će ga oni pustiti. Međutim, taj njihov plan narodski rečeno se je izjalovio. Pitanje je, to oružje koje su koristili, da li je to pravi pištolj, da li je to replika", rekao je Milović.

Ibro Ibrahimović, savjetnik potpredsjednika vlade i član biroa za borbu protiv korupcije i trgovine ljudima, ukazao je na nelogičnosti u izboru lokacije za ovakav zločin.

"Beton hala jeste mjesto gdje se otmice zapravo možda i najmanje očekuju. Imate objekte koji su premreženi kamerama, imamo ogromnu frekvenciju ljudi i sa druge strane, ukoliko se priprema ta jedna određena akcija, pa logično je da obiđete teren da vidite da je punkt policije neposredno u odnosu na rampu koja izlazi sa parkinga", nadovezao se Ibro Ibrahimović, savjetnik potpredsjednika vlade, član biroa koji se bavi borbom protiv korupcije i trgovine ljudima.

"Tek ćemo vidjeti da li su stranci"

Sagovornici ističu da je činjenica da se pjevač vraćao sa svirke mogla da navede otmičare na zaključak da kod sebe ima veću količinu novca. Ipak, dodatnu pažnju izaziva informacija da su osumnjičeni navodno strani državljani, moguće iz Turske, što će biti predmet daljnje istrage.

"S obzirom na to da je dolazio sa svirke, imao je kod sebe toliko novca - to je jedna od pretpostavki. Problematično je što se priča da su to stranci. Vidjećemo da li jesu. Ovo jeste nešto što uznemiruje javnost. Jedna od ideja kriminala jeste da uznemiri javnost", rekao je Ibrahimović.