Izraelska vojska tvrdi da je kompleks bio namijenjen vrhovnom vođi Irana Aliju Hamneiju za upravljanje vojnim operacijama

Čak 50 izraelskih borbenih aviona izvelo je u petak napad na podzemni bunker u Teheranu, koji je bio izgrađen za ubijenog vrhovnog vođu Irana Alija Hamneija, saopštila je izraelska vojska.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navele su da je operacija izvedena u centru Teherana, a da se bunker nalazio ispod kompleksa koji koriste iranske vlasti.

Prema navodima izraelskog ratnog vazduhoplovstva, Iran je godinama razvijao ovaj podzemni objekat s ciljem stvaranja baze za sprovođenje svojih vojnih planova.

Hamnei je ubijen u prvim američko-izraelskim napadima prošle subote.

„Hamnei je eliminisan prije nego što je mogao da koristi bunker tokom operacije ‘Lav koji riče’, ali kompleks su nastavili da koriste visoki zvaničnici iranskog režima“, navodi izraelska vojska u objavi na Telegramu.

Precizni udari i obavještajne informacije

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je u operaciji učestvovalo oko 50 aviona, koji su koristili precizne podatke izraelske vojno-obavještajne službe i koordinaciju sa tajnom službom Mosad.

Bunker je opisan kao „sigurno krizno sklonište“ namijenjeno Hamneiju za upravljanje borbenim operacijama tokom sukoba, ali ga on nikada nije koristio jer je već bio likvidiran u ranijim napadima.

Nakon njegove smrti, bunker su nastavili da koriste drugi visoki iranski zvaničnici, prenosi indijska televizija New Delhi Television (NDTV).

Podzemni kompleks i njegova svrha

Prema navodima izraelskog ratnog vazduhoplovstva, Iran je godinama razvijao podzemni kompleks kako bi stvorio bazu za sprovođenje vojnih planova i, kako tvrdi Izrael, „promovisanje ekstremističke i brutalne ideologije usmjerene protiv Izraela i zapadnog svijeta“.

„Podzemni bunker protezao se preko čitavih ulica u centru Teherana, imao je više ulaza i prostorije za sastanke visokih zvaničnika iranskog režima“, navodi NDTV, pozivajući se na saopštenje izraelskog vazduhoplovstva.

Napad je izveden nakon opsežnog prikupljanja obavještajnih podataka i dugotrajnog istraživanja izraelske vojno-obavještajne službe. Kompleks je, prema navodima Izraela, služio kao centralno i najvažnije komandno sjedište iranskih vlasti, a njegovo uništenje dodatno je oslabilo sposobnosti Teherana za komandovanje i kontrolu.

Smrt vrhovnog vođe

Ajatolah Ali Hamnei, koji je više od tri decenije bio vrhovni vođa Irana, ubijen je u zajedničkim napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Imao je 86 godina.

Iranski državni mediji objavili su njegovu smrt rano u nedjelju, nakon velikog udara koji su pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države.