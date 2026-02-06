Prekinuto snimanje "Pinkovih zvijezda" zbog sukoba Kemiša i Desingerice: Morali da ih razdvajaju, neviđena svađa

Kemiš i Desingerica navodno su se posvađali i do te mjere zaratili da je snimanje emisije moralo da se prekine
Harmonikaš i muž Zorice Brunclik, Miroljub Aranđelović Kemiš i reper Dragomir Despić Desingerica su se, kako prenose mediji, žestoko posvađali na snimanju "Pinkovih zvijezda", gdje su Zorica i Desingerica članovi žirija.
U jednom trenutku situacija je eksplodirala, pa su Kemiš i Despić razmijenili oštre riječi, a tenzija je u studiju rasla iz minuta u minut.
"Kada je saopšteno da Zorica zbog opravdanih razloga neće prisustvovati snimanju, produkcija je odlučila da na njeno mjesto dođe Kemiš. Iako je emisija u početku tekla mirno, u jednom trenutku izbila je žestoka rasprava između Kemiša i Desingerice. Studio je grmio, a pale su teške riječi", ispričao je izvor.
"Kemiš je bio šokiran Desingeričinim ponašanjem. Njegove upadice i nepoštovanje ostalih članova žirija bili su razlog da napusti emisiju. Publika je bila u šoku - do sada se u nijednom takmičenju nije dogodila ovakva svađa", rekao je izvor.
Zorica Brunclik i Kemiš
