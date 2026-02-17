logo
Zorica Brunclik neće doći na koncert u čast Šabana Šaulića: Nije bila ni na pomenu, Ilda i Goca se oglasile

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
Zorica Brunclik iz opravdanih razloga neće doći na koncert.

Zorica Brunclik neće doći na koncert u čast Šabana Šaulića: Nije bila ni na pomenu, Ilda i Goca se o Izvor: YouTube/RTS Šou program - Zvanični kanal

Gordana i Ilda Šaulić među prvima su se pojavila u Sava centru gdje će se održati koncert u čast legendarnog pjevača Šabana Šaulića, koji je poginuo prije tačno sedam godina.

00:27
Goca i Ilda spremne za koncert u Sabanovu cast
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Supruga i ćerka pjevača došle su elegantno obučene i pozirale medijima. Očekuje se da će na ovaj spektakl doći veliki broj kolega pjevača, a nastupiće, između ostalog, i Marija Šerifović i Aleksandra Prijović.

Ipak, one su za ekipu MONDO portala otkrile da se velika Šabanova prijateljica Zorica Brunclik neće pojaviti na koncertu:

00:14
Goca i Ilda otkrile zasto nisu zvale Darka Lazica: Jedno je bilo kljucno da ne zapeva na koncertu u Sabanovu cast
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

