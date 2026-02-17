Zorica Brunclik neće doći na koncert u čast Šabana Šaulića: Nije bila ni na pomenu, Ilda i Goca se oglasile

Zorica Brunclik iz opravdanih razloga neće doći na koncert.
Gordana i Ilda Šaulić među prvima su se pojavila u Sava centru gdje će se održati koncert u čast legendarnog pjevača Šabana Šaulića, koji je poginuo prije tačno sedam godina.
Supruga i ćerka pjevača došle su elegantno obučene i pozirale medijima. Očekuje se da će na ovaj spektakl doći veliki broj kolega pjevača, a nastupiće, između ostalog, i Marija Šerifović i Aleksandra Prijović.
Ipak, one su za ekipu MONDO portala otkrile da se velika Šabanova prijateljica Zorica Brunclik neće pojaviti na koncertu: