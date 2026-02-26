"Varao je mamu sa sestrom drugarice, od polnih bolesti je sterilan": Nove zastrašujuće tvrdnje ćerke Ace Amadeusa

Ćerka Ace Amadeusa ponovo se oglasila sa nizom uznemirujućih tvrdnji

Aleksandar Stanimirović, član Amadeus benda izneo je niz zastrašujućih tvrdnji na račun bivše supruge nakon što je javno objavio pa obrisao snimak na kom se vidi kako konzumira nedozvoljene supstance.

Javno je rekao i da ga je S. S. navodno prevarila sa svojim učenikom iz škole, kao i da se na internetu može naći njihov intimni snimak.

Nakon svega oglasila se i njegova ćerka Vaska koja je demantovala očeve tvrdnje, a pojavile su se i tvrdnje izvora da je zapravo bivša supruga Ace Amadeusa podnela niz prijava za nasilje u porodici, te da ga je čak optužila i za pokušaj ubistva.

Sada je Vaska Stanimirović odlučila da iznese još tvrdnji i to na svom TikTok profilu.

Ona je otkrila da je još od ranih dana prisustvovala scenama nasilja, kao i da je njenu majku stalno varao.

"Kad sam bila mala, bilo je tu mnogo raznih scena. Moj otac je tukao moju mamu, jednom ju je isekao nožem po ruci. Optuživao ju je da ona njega vara i imao je tu neku ljubomoru bez ikakvog razloga. On je bio taj koji je nju varao ceo život. Imao je vezu ni manje-ni više, nego sa sestrom mamine najbolje drugarice. Ložio ju je da joj pravi dete, pričao joj je da joj pravi dete. Moj otac je od raznih polnih bolesti koje je pokupio od raznih devojaka sa kojima je varao moju majku, postao sterilan i ne može da ima decu. Ne bih nikad ove stvari iznosila javno, da on nije prvi počeo. Svašta je radio u svom životu, a moja mama je preko svega prelazila" priča Vaska, pa nastavlja:

"U decembru me je pozvala mama i rekla mi je da dođem brzo jer ju je Aca pretukao. Tada sam živela u drugom stanu. Rekla sam joj da odemo u Niš, tamo je naša porodica, moj deda i ujak. Ujak je rekao da ga prijavimo za nasilje jer je tukao moju mamu, to smo i uradili. Svašta smo prolazili sa njim. Objavljivao je u novinama da me se odriče jer sam ja na maminoj strani i lagao je da je uhvatio moju mamu da se drogira i da je to razlog rastanka. Ispričala sam istinu da se on drogira, a ne mama. Snimak koji je izašao, a na kome mama vuče liniju, on je nju na silu naterao to da uradi. Na snimku se vidi da ona to ne radi svojom voljom, to joj se vidi na faci. Žena je zlostavljana. Skoro sam saznala od njega da se on godinama drogira. Dali smo sve od sebe da on ostavi tu drogu" dodaje ona.

Ispričala je i kako je posle fizičkog nasilja i prijave, ipak došlo do kraćeg pomirenja između njih.

"Posle tuče smo se pomirili sa njim jer je obećao da će ostaviti drogu. Ja sam kriva za to, htela sam samo da imam odnos sa njim kao sa mojim ocem. Jako sam to želela. Oni su kasnije rešili da odu da žive u Blace. Tamo su kupili kuću. Ja sam živela sa drugarima u Beogradu. Posle nekog vremena, otac je počeo da me zove i da mi priča da je mama počela njega da maltretira i da ja dođem tamo. On je nju dovodio do ludila, pa je onda snimao kako se ona dere. Kad sam došla, videla sam ko tu koga maltretira. Pričao mi je da sam k***a, naterao me je da otkačim drugare. Tukao me je i šišao zbog jedne gluposti. Prvo je govorio da sam g**no i da je bolje da me nije pravio. Ozbiljno nasilje sam doživeo od njega. Ukrao je i moj i mamin telefon, i za to je prijavljen policiji. Objavio je mamin i njegov intimni odnos. Ja to nisam gledala i ne želim to da vidim. Rekao mi je da je taj snimak objavio taj učenik i da nema njegov broj. Samo želim da nas ostavi na miru. Ne želim da ga vidim " zaključila je ćerka Ace Amadeusa u ispovesti na TikToku.