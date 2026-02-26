Acu Amadeusa žena prijavila za pokušaj ubistva? Nakon stravičnih optužbi ćerke, isplivali novi detalji

Stanimirović je oštro reagovao nakon što je njegova naslednica za Kurir izjavila da ju je otac pretukao i ošišao, a njenu majku tjerao da konzumirao nedozvoljene supstance

Aleksandar Stanimirović, poznatiji kao Aca Amadeus, i njegova bivša supruga S. S. i dalje javno razmjenjuju teške optužbe koje ne prestaju da iznenađuju javnost. U čitavu priču uključila se i njihova ćerka Vaska Stanimirović, koja je u izjavi za MONDO iznela ozbiljne i kontroverzne tvrdnje na račun svog oca.

Međutim, sada su se pojavile nove tvrdnje na račun muzičara. Kako za Kurir tvrdi izvor koji je blizak bivšem paru, Aleksandrova bivša supruga S. u prethodnom periodu ga je čak pet puta prijavila policiji za zlostavljanje i prijetnje, ali i za pokušaj ubistva.

Sve negira

Inače, nakon teških optužbi muzičara, oglasila se i njegova bivša žena koja je kratko rekla:

" Videla sam šta je izjavio i ja ne želim da se pojavljujem u medijima. Preporučila bih da u policiji provjerite sve prijave o nasilju u porodici i ko se drogira. Ja se ne bih oglašavala, ali moja ćerka, koja je punoljetna, rado će vam sve ispričati", poručila je Svetlana.

Cijelu situaciju dodatno je komentarisao i muzičar koji je trenutno u Australiji.

"Protiv mene je odbačena krivična prijava u Beogradu i oslobođen sam svega.Moju ćerku je izmanipulisala njena majka. Vaska je jako bolesna, ozbiljno se liječi na psihijatriji. Ja ću sad zbog svih ovih laži podnijeti novu prijavu protiv moje bivše žene, a već sam tužio nju i tasta za krađu jer su mi upali na posjed i opljačkali me. Zašto majka gura ćerku da daje izjave? Kakva je to majka? Naravno da nije tačno da sam pretukao ćerku. Policija treba da se umiješa", tvrdi Aleksandar za Kurir.

Muzičar se osvrnuo i na ćerkine tvrdnje da je zapravo on na eksplicitnom video-snimku na kom se navodno vidi njena majka sa svojim učenikom, kako je on prvobitno tvrdio.

"Što se tiče ćerkinih tvrdnji da sam na porno-snimku ja s njenom majkom, i to je laž. Na njemu se čuje da je učenik u pitanju. Ne smije profesor podvoditi učenika. Kako Vaska može da kaže to? Da li je gledala snimak? Dajte da budemo ozbiljni", zaključio je Stanimirović.

