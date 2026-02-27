"Odrekao sam se ćerke, nema ništa od imovine": Aca Amadeus presjekao, skandal ne jenjava

Aca je progovorio tada nakon razvoda i šokirao izjavom da se odrekao ćerke i da joj, kao ni bivšoj supruzi, neće prepisati imovinu.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović,Kurir,Privatna arhiva

Aleksandar Stanimirović, poznatiji u javnosti kao Aca Amadeus, ponovo je dospio u žižu javnosti nakon što je iznio ozbiljne optužbe na račun bivše supruge.

Nakon burnog razvoda, muzičar je najpre govorio o navodnoj upotrebi nedozvoljenih supstanci, a potom i o prevari koja je, kako tvrdi, dodatno uzdrmala njihov brak.

Njegova bivša supruga ubrzo se oglasila i demantovala njegove navode, ali Stanimirović ne odustaje od svojih tvrdnji. Podsjetimo, još prošle godine, kada su stavili tačku na brak, Aca je otvoreno govorio o razlozima rastanka i odnosu sa ćerkom, ističući da je odlučio da prekine kontakt jer je, kako kaže, stala na majčinu stranu.

"Podnio sam tužbu za razvod. Nije prijatno kad uhvatiš ženu... Kod mene je to kao kod ćaleta. Nisam znao da ona ona konzumira to, nisam ni pretpostavljao. Malo je sve to čudno, malo sam se i uplašio, pravo da ti kažem", rekao je on na samom početku tada, pa otkrio da nije ni pokušao da razgovara sa njom kada je saznao da se, kako je istakao, drogira:

"Nema tu šta da se kaže. Primijetio sam da nestaje novac iz kuće."

Govoreći o porodičnim odnosima, Aca je tada šokirao izjavom da se odrekao ćerke i da joj, kao ni bivšoj supruzi, neće prepisati imovinu.

"Naravno, ćerka je na njenoj strani, zato sam se ćerke i odrekao. Istina je da im neću prepisati imovinu. Sve je ostavljeno djeci mog brata Bokija, on svira sa mnom, znate ga", poručio je tada Aca za Hype TV.

"Nije prijatno kad uhvatiš ženu sa drogom"

Podsjetimo, Aca Amadeus je tada izazvao veliku pažnju javnosti kada je izneo tvrdnje da je razlog razvoda navodna upotreba nedozvoljenih supstanci.

"Podnio sam tužbu za razvod. Nije prijatno kad uhvatiš ženu sa drogom. Kod mene je to kao kod ćaleta. Sve to čudno, malo sam se i uplašio. Primijetio sam da nestaje novac iz kuće", izjavio je tada.

Nedavno je ponovo šokirao javnost novim optužbama, tvrdeći da ga je bivša supruga prevarila sa svojim učenikom, kao i da je iz njihove kuće nestala vrijedna imovina.

"Meni je pre tri mjeseca nestao kompjuter iz kuće. Nestalo je i 10.000 eura, kao i porodično zlato. Šta da kažem, jezivo. Sve je to prijavljeno policiji u Blacu. Na snimku koji sam dobio vidi se moja žena sa svojim učenikom. Mislim da je on to pustio u javnost jer ga je ona ostavila", tvrdi Aleksandar Stanimirović za Kurir.