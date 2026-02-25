"Ćerka se liječi na psihijatriji": Aca Amadeus o stravičnim optužbama, rekao nam i šta se vidi na snimku s učenikom

Aca Amadeus za MONDO oštro odgovorio na optužbe koje je danas iznijela njegova ćerka

Izvor: YouTube/AmiG Show

Nakon skandaloznih optužbi koje je Aleksandar Stanimirović, član Amadeus benda, iznio na račun svoje bivše supruge Snežane, a u kojima, između ostalog, tvrdi da ga je ona prevarila sa svojim učenikom iz škole, kao i da na internetu postoji njihov eksplicitni video-snimak, strasti se ne smiruju.

Danas je njegova ćerka Vaska riješila se oglasi i iznijela skandalozne tvrdnje na račun svog oca..

"On je mene pretukao prije nekoliko mjeseci. Sad živim s mamom u Nišu. Tukao me je i ošišao zbog jedne totalne gluposti i nesporazuma s mojim društvom. Baš je bio agresivan. Saznala sam da se on drogira. Na snimku koji je izašao u javnost, moja majka je pretučena i na silu natjerana da povuče liniju. On to sve objavljuje iz nekog svog bijesa i hira. Nadam se da će sve ovo da se stiša, jer je ovo najpre njegova sramota kao javne ličnosti."

"On je sve ovo objavio javno, jer je u svojoj glavi umislio da smo mi njega izdale, jer smo mi otišle od njega. Saznala sam da tata uzima kokain. Da tu nije umiješana droga, zašto bi on sve ovo radio", upitala se Amadeusova ćerka.

MONDO je ovim povodom kontaktirao Acu Amadeusa koji je demantovao ćerkine riječi.

"Prvo ja nisam objavio snimak, ja sam dobio snimak koji se nalazi na Internetu. I to je što je. Postoji i snimak kako se je*e sa učenikom, a ima i snimak kako šmrče", rekao nam je Aca o ženi, a potom se dotakao ćerkinih izjava.

"Ćerka što je na njenoj strani, šta da kažem - ćerka se liječi na psihijatriji, tako da tu nemamo o čemu da pričamo. Jednostavno, majka je uzela pod svoje":

Acu smo pitati i da li postoji šansa da se u budućnosti stvari unutar porodice smire i da se pronađe neko rešenje, i dobili odgovor:

"Nikad! Nema šanse da se ove stvari srede, nikad", rekao je Aca.

Šta je još rekla ćerka Ace Amadeusa?

Muzičareva naslednica prokomentarisala je i očeve tvrdnje da na internetu postoji video-snimak se*sa njene majke sa učenikom.

" To nije istina. Moja majka ga nikad u životu nije prevarila, a zajedno su bili od 14. godine. Nikad nije imala drugog muškarca osim njega, a on je nju tokom braka stalno varao. Imao je jednu vezu od šest godina, a drugu od dvije godine. Kad sam bila mala, ja sam se jedne noći probudila i vidjela ga u krevetu pored druge žene. Taj učenik o kome on govori je mamin bivši učenik. Oni su se dopisivali samo profesionalno, nikakva intima. Ona djecu iz škole s kojom radi, gleda kao svoju. On je sve to isprojektovao u svojoj glavi. Nisam vidjela taj po*no-klip. Na tom snimku je moja mama s njim u krevetu, a ne sa učenikom. To mi je mama rekla. Tata ih je tajno snimio u stanu tokom odnosa. Pretukao je i mamu, natjerao ju je i prisilio fizički da povuče liniju. Mama je jako potresena, plače i pod stresom je cio dan. Tata kaže da je na tom snimku neko drugi, a ne on. Mama se sjeća kad je taj njihov snimak nastao", rekla je Vaska Kuriru.