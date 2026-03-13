Tursko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da su NATO snage neutralisale balističku raketu ispaljenu iz Irana koja je prešla u turski vazdušni prostor.

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je balistička raketa ispaljena iz Irana, koja je ušla u turski vazdušni prostor, neutralisana od strane NATO snaga protivvazdušne i protivraketne odbrane raspoređenih u istočnom Mediteranu.

"Protiv svake vrste prijetnje usmerene ka teritoriji i vazdušnom prostoru naše zemlje odlučno i bez oklijevanja preduzimaju se sve potrebne mjere, a sa relevantnom državom se razgovara kako bi se događaj razjasnio u svim njegovim aspektima. Uzimajući u obzir našu nacionalnu bezbijednost kao prioritet, svi događaji u regionu pažljivo se prate i procjenjuju", naveli su u saopštenju.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je iranska raketa presretnuta u turskom vazdušnom prostoru.

Turska je ranije saopštila da će američki protivraketni sistem "Patriot" biti raspoređen na jugoistoku zemlje, u provinciji Malatja, u blizini NATO radarske baze Kuredžik. Odluka dolazi nakon što je NATO presreo dvije balističke rakete koje su tokom protekle nedelje ušle u turski vazdušni prostor usred eskalacije rata između Irana, Izraela i Amerike.

